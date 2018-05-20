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«Тампа» победила «Вашингтон»
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«Тампа» победила «Вашингтон» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" в пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Седрик Пакетт, Ондржей Палат и Райан Кэллахан. У гостей шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Голевую передачу на свой счет записал форвард "молний" Никита Кучеров.
"Тампа" вышла вперед в серии до четырех побед — 3-2. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 22 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал. 5-й матч"Тампа-Бэй Лайтнинг" (США, Тампа) — "Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — 3:2
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