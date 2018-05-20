«Тампа» победила «Вашингтон»

"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" в пятом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

Голевую передачу на свой счет записал форвард "молний" Никита Кучеров

"Тампа" вышла вперед в серии до четырех побед — 3-2. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 22 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал. 5-й матч"Тампа-Бэй Лайтнинг" (США, Тампа) — "Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — 3:2