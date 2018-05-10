Российским хоккеистам забил россиянин

Хоккеист российского происхождения Дмитрий Яшкин , играющий за сборную Чехии по хоккею, забил России на чемпионате мира по хоккею, передает «Газета.ру»

Счет к концу первого периода — 2:1 в пользу чехов. Первый гол забил Никита Нестеров , затем чешский игрок Давид Крейчи счет сравнял, а под занавес первого периода «почти русский» Дмитрий Яшкин увеличил преимущество чешской команды.

На 19-ой минуте матча Россия сравнила счет. Гол забил Артем Анисимов

25-летний уроженец Омска Дмитрий Яшкин переехал в Чехию в восьмимесячном возрасте. Последние шесть лет Дмитрий играет за клуб НХЛ «Сент-Луис».

Чемпионат мира по хоккею 2018 года проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.