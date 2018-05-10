Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Южная Корея (11 мая, 21:15), прогноз

11 мая США и Южная Корея сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра начнется в 21:15 по московскому времени на стадионе датского города Хернинга «Йюске Банк Боксен».

Американцы, проведя четыре матча на турнире, до сих пор не потерпели ни одного поражения. Обыграны ими были грозная Канада (5:4 по буллитам), хозяйка первенства Дания (4:0), серебряные призеры Олимпиады-2018 немцы (3:0) и добротная команда Латвии (3:2 в овертайме).

Тем временем корейцы не выиграли ни одной встречи из четырех, уступив и финнам (1:8), и Канаде (0:10), и Латвии (0:5), и Германии (1:6). По словам специалистов, ничего не светит им и завтра, в чем вы сможете убедиться на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Мэтт Далтон , Ен Сын Ли, Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.