11 мая США и Южная Корея сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра начнется в 21:15 по московскому времени на стадионе датского города Хернинга «Йюске Банк Боксен».
Американцы, проведя четыре матча на турнире, до сих пор не потерпели ни одного поражения. Обыграны ими были грозная Канада (5:4 по буллитам), хозяйка первенства Дания (4:0), серебряные призеры Олимпиады-2018 немцы (3:0) и добротная команда Латвии (3:2 в овертайме).
Тем временем корейцы не выиграли ни одной встречи из четырех, уступив и финнам (1:8), и Канаде (0:10), и Латвии (0:5), и Германии (1:6). По словам специалистов, ничего не светит им и завтра, в чем вы сможете убедиться на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Южная Корея: Мэтт Далтон, Ен Сын Ли, Сун Че Пак.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Южная Корея: Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хен Хо Ох, Алекс Плант, Эрик Реган, Ен Чун Со, Хен Чхоль Сон, Брайан Янг.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.