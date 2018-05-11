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Гусев сыграет со Швейцарией
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Гусев тренируется в звене с Дацюком и Капризовым в преддверии матча ЧМ со швейцарцами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев тренируется в тройке с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Гусев прилетел в Копенгаген только 5 мая, так как восстанавливался после болезни. В среду хоккеист был заявлен на турнир и провел первую тренировку вместе с командой, однако не принял участия в матче против чехов (3:4 ОТ) в четверг.
В звене с Дацюком и Капризовым с начала турнира играл Евгений Дадонов, который на тренировке в пятницу занимается в тройке с Сергеем Андроновым и Ильей Михеевым. Максим Шалунов тренируется с Ильей Каблуковым и Александром Барабановым.
Матч сборных России и Швейцарии пройдет 12 мая, начало в 21:15 мск.
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