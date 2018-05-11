Гусев сыграет со Швейцарией

Гусев тренируется в звене с Дацюком и Капризовым в преддверии матча ЧМ со швейцарцами

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев тренируется в тройке с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гусев прилетел в Копенгаген только 5 мая, так как восстанавливался после болезни. В среду хоккеист был заявлен на турнир и провел первую тренировку вместе с командой, однако не принял участия в матче против чехов (3:4 ОТ) в четверг.

Матч сборных России и Швейцарии пройдет 12 мая, начало в 21:15 мск.