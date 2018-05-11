Стали известны имена трех лучших игроков дня в НХЛ 

Стали известны имена трех лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) завершившегося игрового дня, сообщает "Советский спорт".
Первой звездой дня признан нападающий "Виннипег Джетс" Пол Штястны, на счету которого дубль и голевая передача в матче против "Нэшвилла".
Вторым лучшим игроком стал форвард "Джетс" Марк Шайфли, также оформивший дубль в игре с "Нэшвиллом".
Тройку лучших замкнул нападающий "Виннипега" Николай Элерс, отметившийся результативной передачей.
Ранее "Виннипег Джетс" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ и вышел в финал Западной конференции.