«Дайте мне газа!». Дацюк нашёл силы шутить после поражения от Чехии

Что говорили хоккеисты сборной России, уступив чехам на чемпионате мира.

— Не знаю, почему не сдержали Пастрняка и Крейчи, которые только с самолёта. Разбирали ли их игру отдельно? Команду их разбирали. Сейчас посмотрим ошибки и решим, что не получилось, — кратко и лаконично ответил Капризов.

Капитан сборной России Павел Дацюк сперва остановился около иностранных журналистов, однако те завозились и долго не могли включить диктофон. В итоге Павел пошёл дальше, остановившись рядом с представителями российских СМИ.

— Крейчи и Пастрняк очень хорошо влились, они пока возбуждены тем, что приехали. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Очень много было ошибок у обеих команд. Надо их исправлять. Обе команды хотят пройти дальше, — заявил капитан.

— После перестановки в звеньях игра вашей тройки улучшилась…

— Здесь нет задачи, чтобы какое-то звено играло, а чтобы команда играла на результат. Тренер делает какие-то изменения, это всегда идёт лучше для команды.

— Североамериканские СМИ заметили, что вы не стареете на российском газе. Согласны с ними?

— А, да, спасибо. Дайте мне газа! На самом деле, когда в команде достаточно молодых игроков, которые каждую смену хотят доказать, ты стремишься за ними. Сошников очень хорошо влился, его первая игра. Он сразу стал выполнять тяжёлую работу. Замечательно, что он был готов к этой работе и сразу влился.

— Есть ли осадок от поражения?

— Это хоккей, понятно, что остаётся осадок после ошибок, которых мы сегодня много допускали. Надо исправлять ошибки.

Нападающий Павел Бучневич отметил, что сборная получила хороший опыт после трёх разгромных счетов в играх с менее сильными соперниками.

— Думаю, да, сегодняшний матч во всём отличался от предыдущих. Первая серьёзная проверка для нас, и мы проиграли. Будем смотреть видео, тренеры будут подсказывать, как лучше играть, будем готовятся к следующим играм.

— Крейчи и Пастрняк сделали всё для победы чехов?

— Наверное, Крейчи и Пастрняк на уровень выше всех игроков, с которыми мы играли до этого. Я видел этих ребят, просто так сложилась игра, что они забили практически всё, что было. Наверное, поэтому они такие мастера.

— С ними и без них чехи — разные команды?

— Не знаю, не играл. Мы к ним не готовились специально, готовились к команде. Так просто сложилось, что они забили все голы. Будем готовиться дальше, всё равно ещё групповой этап, есть ещё три игры, а дальше уже на вылет.

— Когда Зайцев отдавал вам на пустые ворота, то шайба скакнула?

— Наверное, надо было принять, Зайцев хороший пас отдал, но шайба сильно шла и отскочила. Пытался сходу бросить, клюшка погнулась. В следующий раз надо принимать будет.

— Сделаете выводы после поражения?

— Думаю, хорошо после трёх разгромов получить такой матч. Хороший опыт, команда у нас молодая, многие первый чемпионат мира проводят. Поймут, как играть в хоккей против такой команды.