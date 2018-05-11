Ещё
Дацюк нашёл силы шутить после поражения
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Дайте мне газа!». Дацюк нашёл силы шутить после поражения от Чехии 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Что говорили хоккеисты сборной России, уступив чехам на чемпионате мира.
Сборная России со счётом 3:4 (ОТ) проиграла Чехии на проходящем в Дании чемпионате мира. Таким образом, коллектив Ильи Воробьёва потерпел первое поражение, не удержав лидеров атаки соперника — Давида Крейчи и Давида Пастрняка, которые на двоих набрали семь очков.
После игры на вопросы журналистов ответили нападающие россиян Кирилл Капризов, Павел Дацюк и Павел Бучневич. Кирилл Капризов заявил, что не знает, почему российской команде не удалось сдержать главную ударную силу соперника.
 — Не знаю, почему не сдержали Пастрняка и Крейчи, которые только с самолёта. Разбирали ли их игру отдельно? Команду их разбирали. Сейчас посмотрим ошибки и решим, что не получилось, — кратко и лаконично ответил Капризов.
Капитан сборной России Павел Дацюк сперва остановился около иностранных журналистов, однако те завозились и долго не могли включить диктофон. В итоге Павел пошёл дальше, остановившись рядом с представителями российских СМИ.
— Крейчи и Пастрняк очень хорошо влились, они пока возбуждены тем, что приехали. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Очень много было ошибок у обеих команд. Надо их исправлять. Обе команды хотят пройти дальше, — заявил капитан.
— После перестановки в звеньях игра вашей тройки улучшилась…
— Здесь нет задачи, чтобы какое-то звено играло, а чтобы команда играла на результат. Тренер делает какие-то изменения, это всегда идёт лучше для команды.
— Североамериканские СМИ заметили, что вы не стареете на российском газе. Согласны с ними?
— А, да, спасибо. Дайте мне газа! На самом деле, когда в команде достаточно молодых игроков, которые каждую смену хотят доказать, ты стремишься за ними. Сошников очень хорошо влился, его первая игра. Он сразу стал выполнять тяжёлую работу. Замечательно, что он был готов к этой работе и сразу влился.
— Есть ли осадок от поражения?
— Это хоккей, понятно, что остаётся осадок после ошибок, которых мы сегодня много допускали. Надо исправлять ошибки.
Нападающий Павел Бучневич отметил, что сборная получила хороший опыт после трёх разгромных счетов в играх с менее сильными соперниками.
— Думаю, да, сегодняшний матч во всём отличался от предыдущих. Первая серьёзная проверка для нас, и мы проиграли. Будем смотреть видео, тренеры будут подсказывать, как лучше играть, будем готовятся к следующим играм.
— Крейчи и Пастрняк сделали всё для победы чехов?
— Наверное, Крейчи и Пастрняк на уровень выше всех игроков, с которыми мы играли до этого. Я видел этих ребят, просто так сложилась игра, что они забили практически всё, что было. Наверное, поэтому они такие мастера.
— С ними и без них чехи — разные команды?
— Не знаю, не играл. Мы к ним не готовились специально, готовились к команде. Так просто сложилось, что они забили все голы. Будем готовиться дальше, всё равно ещё групповой этап, есть ещё три игры, а дальше уже на вылет.
 — Когда Зайцев отдавал вам на пустые ворота, то шайба скакнула?
— Наверное, надо было принять, Зайцев хороший пас отдал, но шайба сильно шла и отскочила. Пытался сходу бросить, клюшка погнулась. В следующий раз надо принимать будет.
 — Сделаете выводы после поражения?
— Думаю, хорошо после трёх разгромов получить такой матч. Хороший опыт, команда у нас молодая, многие первый чемпионат мира проводят. Поймут, как играть в хоккей против такой команды.
Чемпионат.com: последние новости
Тренер Чехии: Гертл не приедет на ЧМ, Крейчи и Пастрняк ждут медобследования Чехия – Россия – 4:3 ОТ, обзор матча чемпионата мира по хоккею 2018 Стали известны три главные звезды дня в НХЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лживые слова»: что менял по ночам Родченков24
Армстронг заступился за Россию9
Сборная России объявила состав на ЧМ-201815
На что способны спортивные LADA Vesta и Kalina10
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко590
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
02:11
«Лживые слова»: что менял по ночам Родченков
Зимние виды спорта Статьи
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение