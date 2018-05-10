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Сборная Канады разгромила норвежцев
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Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады победу над норвежцами в матче ЧМ по хоккею 

ТАСС 15 часов назад
Фото: EPA
Сборная Канады победила команду Норвегии со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Матч прошел в Хернинге.
Отличились Коннор Макдэвид (2, 16 и 29-я минуты) и Бо Хорват (13, 43). Макдэвид забросил уже семь шайб на турнире и вышел в лидеры чемпионата мира по этому показателю.
Сборная Канады занимает второе место в группе B с 10 очками после четырех матчей. Норвежцы идут на седьмой позиции (3). В следующем матче 11 мая норвежцы сыграют с датчанами, канадцы — 12 мая с финнами.
На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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