Сборная Канады разгромила норвежцев

Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады победу над норвежцами в матче ЧМ по хоккею

Сборная Канады победила команду Норвегии со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании. Матч прошел в Хернинге.

Отличились Коннор Макдэвид (2, 16 и 29-я минуты) и Бо Хорват (13, 43). Макдэвид забросил уже семь шайб на турнире и вышел в лидеры чемпионата мира по этому показателю.

Сборная Канады занимает второе место в группе B с 10 очками после четырех матчей. Норвежцы идут на седьмой позиции (3). В следующем матче 11 мая норвежцы сыграют с датчанами, канадцы — 12 мая с финнами.

На чемпионате мира 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.