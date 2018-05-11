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Крейчи: больше не могу терпеть, ноги болят
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Крейчи — после интервью: не злитесь, больше не могу терпеть, ноги болят 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи прокомментировал победу над сборной России (4:3 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею. Крейчи прилетел в Данию из Северной Америки утром 10 мая, а вечером того же дня вышел на лёд и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».
«Нам с Давидом (Пастрняком. — Прим. «Чемпионата») дали пару часов, чтобы мы смогли прийти в себя. Сразу после того, как проснулись, самочувствие было далеко от идеального, но каждые полчаса становилось всё лучше. Так что мы сумели подготовиться к игре, которая была непростой. Когда вы оказываетесь на льду, то забываете про усталость и просто делаете всё возможное для победы команды.
Наше звено забило все четыре гола? Иногда такое случается. Матч на матч не приходится. Другие парни, может быть, не смогли забить, но проделали отличную работу в обороне, поэтому лестных слов заслуживает вся команда: вратарь, защитники, все звенья.
Дворец спорта? Дворец как дворец, ничего особенного. Хоккей остаётся хоккеем, это всё равно та же игра. Получился отличный матч. Всё, ребят, не злитесь, я пойду в раздевалку, больше не могу терпеть, ноги болят», — цитирует Крейчи iSport.
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