Турнирное положение в группе А: Россия стала ближе к Канаде в 1/4 финала

Сегодня, 11 мая, в Копенгагене состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Франции и Австрии, а во второй игре команда Беларуси встретится со сборной Чехии.

По итогам матчей, состоявшихся 10 мая, лидерство в группе А сохранила за собой сборная Швеции (12 очков в 4 матчах). Второе место продолжает занимать команда России (10 очков в 4 играх), следом располагается сборная Швейцарии, также имеющая 9 очков после 4 матчей. Последнюю строчку, дающую право сыграть в четвертьфинале, занимает команда Словакии (7 очка в 4 играх). Сборная Чехии, несмотря на победу над Россией, на данный момент покинула зону выхода в плей-офф — 6 очков после 4 матчей.

Турнирное положение в группе А ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»

Команда Ильи Воробьёва серьёзно осложнила себе дальнейшую жизнь на турнире. Чтобы занять первое место в группе. нужно в основное время обыгрывать лидера группы — шведов. В противном случае, в первом раунде плей-офф российская команда встретится либо с США, либо с Финляндией, либо с Канадой.

Напомним, команда, которая займёт последнее место в группе, покинет элитный дивизион. На данный момент на восьмом месте располагается команда Беларуси, отставая на 1 очко от сборной Австрии.