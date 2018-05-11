12 мая сборные Германии и Латвии по хоккею сыграют друг против друга на чемпионате мира 2018 года. В 13:15 по московскому времени немцы и латыши начнут состязаться на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
После четырех матчей нынешнего первенства немцы, серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане, одержали лишь одну победу — над хозяевами тех Игр корейцами (6:1). Дважды Германия проиграла по буллитам (2:3 — хозяевам чемпионата мира датчанам, 4:5 — Норвегии), а в основное время уступила команде США (0:3).
Прибалты также сыграли четырежды, победив норвежцев в овертайме (3:2) и Южную Корею в основное время (5:0). Проиграла Латвия финнам с крупным счетом (0:8) и американцам, однако лишь в дополнительное время (2:3).
Эксперты, глядя в турнирную таблицу, прогнозируют тяжелую победу латышей, возможно, не в основное время. Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Мирко Хеффлин, Ясин Эхлиз.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.