Ещё
ЧМ-2018: Германия — Латвия (12 мая, 13:15), прогноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Латвия (12 мая, 13:15), прогноз 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
12 мая сборные Германии и Латвии по хоккею сыграют друг против друга на чемпионате мира 2018 года. В 13:15 по московскому времени немцы и латыши начнут состязаться на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
После четырех матчей нынешнего первенства немцы, серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане, одержали лишь одну победу — над хозяевами тех Игр корейцами (6:1). Дважды Германия проиграла по буллитам (2:3 — хозяевам чемпионата мира датчанам, 4:5 — Норвегии), а в основное время уступила команде США (0:3).
Прибалты также сыграли четырежды, победив норвежцев в овертайме (3:2) и Южную Корею в основное время (5:0). Проиграла Латвия финнам с крупным счетом (0:8) и американцам, однако лишь в дополнительное время (2:3).
Эксперты, глядя в турнирную таблицу, прогнозируют тяжелую победу латышей, возможно, не в основное время. Проследить за ходом матча вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Мирко Хеффлин, Ясин Эхлиз.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лживые слова»: что менял по ночам Родченков24
Армстронг заступился за Россию9
Сборная России объявила состав на ЧМ-201815
На что способны спортивные LADA Vesta и Kalina10
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко590
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
02:11
«Лживые слова»: что менял по ночам Родченков
Зимние виды спорта Статьи
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение