Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Латвия (12 мая, 13:15), прогноз

12 мая сборные Германии и Латвии по хоккею сыграют друг против друга на чемпионате мира 2018 года. В 13:15 по московскому времени немцы и латыши начнут состязаться на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

После четырех матчей нынешнего первенства немцы, серебряные призеры Олимпиады в Пхенчхане, одержали лишь одну победу — над хозяевами тех Игр корейцами (6:1). Дважды Германия проиграла по буллитам (2:3 — хозяевам чемпионата мира датчанам, 4:5 — Норвегии), а в основное время уступила команде США (0:3).

Прибалты также сыграли четырежды, победив норвежцев в овертайме (3:2) и Южную Корею в основное время (5:0). Проиграла Латвия финнам с крупным счетом (0:8) и американцам, однако лишь в дополнительное время (2:3).

Эксперты, глядя в турнирную таблицу, прогнозируют тяжелую победу латышей, возможно, не в основное время. Проследить за ходом матча вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие