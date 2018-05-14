Ещё
Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Тампой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Тампой» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: nhl.com
"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" во втором матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли, Ларс Эллер, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Бретт Коннолли. У хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.
Голевую передачу на свой счет записал форвард "молний" Никита Кучеров.
"Вашингтон" увеличил отрыв в серии — 2-0. Следующий матч пройдет в столице США 16 марта.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. Финал. 2-й матч"Тампа-Бэй Лайтнинг" (США, Тампа) — "Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
Газета.Ru: последние новости
Хоккеист Гавриков подвел итоги матча против команды Швейцарии Защитник сборной Швеции дисквалифицирован на два матча юниорского ЧМ-2019 Игрок сборной Словакии поделился мнением об игре команды на чемпионате мира
Комментарии  Ещё 83 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»5
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Гавриков подвел итоги матча против команды Швейцарии
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Названы все кандидаты на пост главного тренера «Зенита»7
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение