Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Тампой» 

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" во втором матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли, Ларс Эллер, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Бретт Коннолли. У хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.
Голевую передачу на свой счет записал форвард "молний" Никита Кучеров.
"Вашингтон" увеличил отрыв в серии — 2-0. Следующий матч пройдет в столице США 16 марта.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. Финал. 2-й матч"Тампа-Бэй Лайтнинг" (США, Тампа) — "Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)