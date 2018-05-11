12 мая Белоруссия и Австрия сыграют друг против друга в матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Стартовая сирена прозвучит на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) в 17:15 по московскому времени.
К вечеру сегодняшнего дня и белорусы, и австрийцы сыграли по четыре матча на турнире, проиграв каждый из них. Белоруссия уступила, ни разу не забив, России (0:6) и Швеции (0:5), а забив дважды — Франции (2:6) и Швейцарии (2:5).
Австрия же, не забивая, дважды пропускала по семь шайб (от России и Швеции), а отличившись два раза, все равно проиграла Словакии (2:4) и Швейцарии (2:3 в овертайме).
Завтра одна из команд точно одержит первую победу на турнире. Мнения экспертов склоняются на сторону австрийцев. Узнать о справедливости таких мнений вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Белоруссия: Павел Алесандрович Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Нападающие
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.