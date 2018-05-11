Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Австрия (12 мая, 17:15), прогноз

12 мая Белоруссия и Австрия сыграют друг против друга в матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Стартовая сирена прозвучит на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) в 17:15 по московскому времени.

К вечеру сегодняшнего дня и белорусы, и австрийцы сыграли по четыре матча на турнире, проиграв каждый из них. Белоруссия уступила, ни разу не забив, России (0:6) и Швеции (0:5), а забив дважды — Франции (2:6) и Швейцарии (2:5).

Австрия же, не забивая, дважды пропускала по семь шайб (от России и Швеции), а отличившись два раза, все равно проиграла Словакии (2:4) и Швейцарии (2:3 в овертайме).

Завтра одна из команд точно одержит первую победу на турнире. Мнения экспертов склоняются на сторону австрийцев. Узнать о справедливости таких мнений вы сможете на « Чемпионате ».

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