Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Норвегия (11 мая, 17:15)

На арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге начался матч хоккейных сборных Дании и Норвегии.

Ранее хозяева чемпионата мира 2018 года переиграли немцев (3:2 по буллитам) и финнов (3:2) и уступили североамериканским командам (США — 0:4, Канаде — 1:7). Пока датчане занимают в группе В пятое место, не позволяющее выйти в четвертьфинал.

Норвегия же до сегодняшнего дня выиграла лишь однажды (5:4 по буллитам у Германии), а три оставшихся встречи проиграла (2:3 в овертайме Латвии, 0:7 — Финляндии, 0:5 — Канаде). С тремя очками норвежцы занимают предпоследнюю строчку в группе.

Узнать, изменят ли свое положение команды после начавшейся игры, вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие