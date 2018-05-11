На арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге начался матч хоккейных сборных Дании и Норвегии.
Ранее хозяева чемпионата мира 2018 года переиграли немцев (3:2 по буллитам) и финнов (3:2) и уступили североамериканским командам (США — 0:4, Канаде — 1:7). Пока датчане занимают в группе В пятое место, не позволяющее выйти в четвертьфинал.
Норвегия же до сегодняшнего дня выиграла лишь однажды (5:4 по буллитам у Германии), а три оставшихся встречи проиграла (2:3 в овертайме Латвии, 0:7 — Финляндии, 0:5 — Канаде). С тремя очками норвежцы занимают предпоследнюю строчку в группе.
Узнать, изменят ли свое положение команды после начавшейся игры, вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Дания: Джордж Серенсен, Себастьян Дам, Фредерик Андерсен.
Норвегия: Хенрик Хеукеланд, Ларс Хеуген, Хенрик Хольм.
Защитники
Дания: Эмиль Кристенсен, Йеспер Йенсен, Оливер Лауридсен, Филип Ларсен, Стефан Лассен, Матиас Лассен, Даниэль Нильсен, Николас Йенсен.
Норвегия: Кристиан Булль, Александер Бонсаксен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Йоханнес Йоханнесен, Стефан Эспеланд.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Оливер Бьеркстранд, Миккель Бедкер, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Никлас Хардт, Франс Нильсен, Патрик Бьеркстранд, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Янник Хансен, Юлиан Якобсен, Мортен Поульсен.
Норвегия: Тобиас Линдстрем, Андерс Бастиансен, Матиас Треттенес, Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Микаэль Хага, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Кристиан Форсберг, Лудвиг Хофф.