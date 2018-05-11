Ещё
ЧМ-2018: Дания — Норвегия (11 мая, 17:15)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Норвегия (11 мая, 17:15) 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
На арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге начался матч хоккейных сборных Дании и Норвегии.
Ранее хозяева чемпионата мира 2018 года переиграли немцев (3:2 по буллитам) и финнов (3:2) и уступили североамериканским командам (США — 0:4, Канаде — 1:7). Пока датчане занимают в группе В пятое место, не позволяющее выйти в четвертьфинал.
Норвегия же до сегодняшнего дня выиграла лишь однажды (5:4 по буллитам у Германии), а три оставшихся встречи проиграла (2:3 в овертайме Латвии, 0:7 — Финляндии, 0:5 — Канаде). С тремя очками норвежцы занимают предпоследнюю строчку в группе.
Узнать, изменят ли свое положение команды после начавшейся игры, вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Дания: Джордж Серенсен, Себастьян Дам, Фредерик Андерсен.
Норвегия: Хенрик Хеукеланд, Ларс Хеуген, Хенрик Хольм.
Защитники
Дания: Эмиль Кристенсен, Йеспер Йенсен, Оливер Лауридсен, Филип Ларсен, Стефан Лассен, Матиас Лассен, Даниэль Нильсен, Николас Йенсен.
Норвегия: Кристиан Булль, Александер Бонсаксен, Деннис Свеум, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик, Юнас Холес, Йоханнес Йоханнесен, Стефан Эспеланд.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Оливер Бьеркстранд, Миккель Бедкер, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Никлас Хардт, Франс Нильсен, Патрик Бьеркстранд, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Янник Хансен, Юлиан Якобсен, Мортен Поульсен.
Норвегия: Тобиас Линдстрем, Андерс Бастиансен, Матиас Треттенес, Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Микаэль Хага, Матис Олимб, Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Стеффен Торесен, Кристиан Форсберг, Лудвиг Хофф.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-201839
Крушельницкого признали невиновным
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко592
На что способны спортивные LADA Vesta и Kalina17
Медведев породил новый анекдот про Мутко506
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение