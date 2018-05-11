Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Австрия (11 мая, 17:15)

На льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания) стартовал четвертый и для Франции, и для Австрии матч чемпионата мира по хоккею 2018 года.

В предыдущих играх французы одержали лишь одну победу — 6:2 над Белоруссией, — а уступили России (0:7), Швеции (0:4) и Словакии (1:3). В свою очередь, Австрия проиграла все свои игры: со счетом 0:7 — России и Швеции, 2:4 — словакам, 2:3 — швейцарцам в дополнительное время.

Таким образом, соперничающие сегодня команды занимают шестое и седьмое места в группе А, опережая лишь сборную Белоруссии, пока не набравшую ни одного очка.

Как результат стартовавшего матча изменит турнирное положение французов и австрийцев, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие