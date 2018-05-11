На льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания) стартовал четвертый и для Франции, и для Австрии матч чемпионата мира по хоккею 2018 года.
В предыдущих играх французы одержали лишь одну победу — 6:2 над Белоруссией, — а уступили России (0:7), Швеции (0:4) и Словакии (1:3). В свою очередь, Австрия проиграла все свои игры: со счетом 0:7 — России и Швеции, 2:4 — словакам, 2:3 — швейцарцам в дополнительное время.
Таким образом, соперничающие сегодня команды занимают шестое и седьмое места в группе А, опережая лишь сборную Белоруссии, пока не набравшую ни одного очка.
Как результат стартовавшего матча изменит турнирное положение французов и австрийцев, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Австрия: Давид Киккерт, Давид Мадленер, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Австрия: Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Маркус Шлахер, Мартин Шумниг.
Нападающие
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
Австрия: Даниэль Вогер, Мануэль Ганаль, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.