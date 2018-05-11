Россия отыграется на Швейцарии. Прогноз

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Швейцария (12 мая, 21:15), прогноз

Завтра, 12 мая, проигравшие чехам россияне попробуют оправдаться перед фанатами в матче со Швейцарией, который пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 21:15 по московскому времени.

Накануне Россия в дополнительное время уступила команде Чехии со счетом 2:3. Между тем все предшествовавшие этому игры российская сборная выиграла: по 7:0 — у Франции и Австрии, 6:0 — у Белоруссии.

Субботние соперники россиян также одержали победы в трех матчах чемпионата мира по хоккею 2018 года из четырех. Побед швейцарцы добились над Австрией (3:2 в овертайме), Словакией (2:0) и Белоруссией (5:2), а проиграли тем же чехам (4:5 по буллитам).

До вчерашнего дня эксперты не ставили под сомнение победу России над Швейцарией, однако уверенности в этом у них поубавилось. Смогут ли россияне вернуть доверие, вы сможете узнать из прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.

Защитники

Нападающие