Россия отыграется на Швейцарии. Прогноз

Завтра, 12 мая, проигравшие чехам россияне попробуют оправдаться перед фанатами в матче со Швейцарией, который пройдет на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 21:15 по московскому времени.
Накануне Россия в дополнительное время уступила команде Чехии со счетом 2:3. Между тем все предшествовавшие этому игры российская сборная выиграла: по 7:0 — у Франции и Австрии, 6:0 — у Белоруссии.
Субботние соперники россиян также одержали победы в трех матчах чемпионата мира по хоккею 2018 года из четырех. Побед швейцарцы добились над Австрией (3:2 в овертайме), Словакией (2:0) и Белоруссией (5:2), а проиграли тем же чехам (4:5 по буллитам).
До вчерашнего дня эксперты не ставили под сомнение победу России над Швейцарией, однако уверенности в этом у них поубавилось. Смогут ли россияне вернуть доверие, вы сможете узнать из прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Швейцария: Рето Берра, Леонардо Дженони, Жилль Зенн.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Швейцария: Йоэль Дженацци, Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Швейцария: Свен Андригетто, Крис Бальтисбергер, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Нино Нидеррайтер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Рето Шеппи, Тристан Шервай.