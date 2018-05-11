Белоруссия проиграла Чехии

Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Белоруссия. 3:0

Сборная Белоруссии, так же как и Россия, проиграла Чехии на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Так же как и россияне, белорусы пропустили трижды. Итоговый счет матча — 3:0.

Оба гокипера, чех Павел Францоуз и белорус Виталий Трус, провели матч полностью.

Лишь один игрок чешской команды, Роман Червенка, был удален с площадки. Сразу шесть белорусов покидали ее на две минуты, оставляя команду в меньшинстве. Первую шайбу Чехия забросила именно в такой ситуации.

Победа стала для чехов четвертой в пяти матчах мирового первенства. Ранее они переиграли в овертаймах Словакию и Россию (3:2 и 4:3), а Швейцарию — по буллитам (5:4). Проиграли чехи лишь Швеции — 2:3.