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Белоруссия проиграла Чехии
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Белоруссия. 3:0 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Белоруссии, так же как и Россия, проиграла Чехии на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Так же как и россияне, белорусы пропустили трижды. Итоговый счет матча — 3:0.
Все свои голы чехи, а именно Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик, забили в первом периоде встречи. Результативные передачи на свой счет записали Давид Крейчи, Томаш Плеканец, Роман Червенка и Михал Моравчик.
Оба гокипера, чех Павел Францоуз и белорус Виталий Трус, провели матч полностью.
Лишь один игрок чешской команды, Роман Червенка, был удален с площадки. Сразу шесть белорусов покидали ее на две минуты, оставляя команду в меньшинстве. Первую шайбу Чехия забросила именно в такой ситуации.
Победа стала для чехов четвертой в пяти матчах мирового первенства. Ранее они переиграли в овертаймах Словакию и Россию (3:2 и 4:3), а Швейцарию — по буллитам (5:4). Проиграли чехи лишь Швеции — 2:3.
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