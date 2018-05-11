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Американцы забили Южной Корее 13 раз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Южная Корея. 13:1 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Американцы забили сборной Южной Кореи 13 голов на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге со счетом 13:1.
В первой трети матча игроки команды США забили четырежды, пропустив свой единственный гол, во втором — столько же, а в третьем — пять раз.
Авторами заброшенных шайб стали Андерс Ли, Патрик Кейн (дважды), Чарли Макэвой (дважды), Дерек Райан (дважды), Блейк Коулман, Кэм Аткинсон (дважды), Тейдж Томпсон, Нил Пионк и Сонни Милано.
Голевые передачи исполнили Дилан Ларкин (дважды), Джонни Годро (трижды), Патрик Кейн (трижды), Крис Крайдер, Алек Мартинес (дважды), Колин Уайт, Чарли Макэвой (трижды), Сонни Милано, Скотт Дарлинг, Уилл Батчер, Алекс Дебринкэт (дважды), Нил Пионк и Тейдж Томпсон.
Единственный гол корейцев с передач Сан Вук Кима и Вон Чун Кима забил Чин Хи Ан.
Американский вратарь Скотт Дарлинг провел в створе 60 минут, а начинавший встречу кореец Мэтт Далтон был заменен на Сун Че Пака в первой половине второго периода.
Американцы удалялись четыре раза, а их соперники — целых 11.
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