Американцы забили Южной Корее 13 раз

Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Южная Корея. 13:1

Американцы забили сборной Южной Кореи 13 голов на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге со счетом 13:1.

В первой трети матча игроки команды США забили четырежды, пропустив свой единственный гол, во втором — столько же, а в третьем — пять раз.

Единственный гол корейцев с передач Сан Вук Кима и Вон Чун Кима забил Чин Хи Ан.

Американский вратарь Скотт Дарлинг провел в створе 60 минут, а начинавший встречу кореец Мэтт Далтон был заменен на Сун Че Пака в первой половине второго периода.

Американцы удалялись четыре раза, а их соперники — целых 11.