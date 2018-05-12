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Белорусский хоккеист установил антирекорд ЧМ
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Белорусский хоккеист установил антирекорд ЧМ 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Белоруссии Сергей Дрозд установил антирекорд чемпионатов мира по хоккею в элитном дивизионе, не набрав ни одного очка в 37 матчах турнира.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Нынешний ЧМ в элитном дивизионе, который проходит в Дании, является для 28-летнего форварда седьмым в профессиональной карьере. В 37 поединках Дрозд заработал десять минут штрафа, а его показатель полезности составил «-23».
Предыдущий антирекорд турнира принадлежал польскому защитнику Анджею Словакевичу, отыгравшему на ЧМ по хоккею 36 матчей без набранных очков.
Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии по хоккею потерпела пятое поражение подряд на ЧМ, уступив чехам.
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