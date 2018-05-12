Чемпионат мира по хоккею 2018: Германия — Латвия. 1:3

Латыши переиграли немцев в матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча прошла на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге и завершилась со счетом 1:3.

В первом периоде игры команды шайб не забросили, во втором однажды отличился игрок сборной Латвии, а счет третьего — 2:1 в пользу прибалтов.

Оба голкипера, Никлас Тройтле (Германия) и Элвис Мерзликин (Латвия), провели встречу полностью.

И немцы, и латыши удалялись со льда по два раза.

Поражение стало для Германии четвертым в пяти матчах на мировом первенстве нынешнего года. Латвия же выиграла третий матч из пяти и теперь опережает хозяев турнира датчан в борьбе за четвертое место в группе В, дающее право выйти из нее.