Ещё
Швеция — Словакия. 4:3 ОТ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Словакия. 4:3 ОТ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шведы лишь в дополнительное время сумели победить команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. После финальной сирены табло «Роял Арены» в столице Дании Копенгагене показало счет 4:3.
В первой трети игры шведы забили дважды, а словаки один раз, во втором команды обменялись голами, а в третьем Словакия сравняла счет, переведя матч в овертайм.
Победный гол за Швецию забил Мика Зибанеджад с передач Джона Клингберга и Рикарда Ракелля. Остальные шайбы на свой счет записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист и Якоб де ла Роуз. Ассистировали им вновь Джон Клингберг, Хампус Линдхольм, Микаэль Баклунд, Эрик Густафссон, Адриан Кемпе и Микаэль Викстранд.
За Словакию голы забили Томаш Юрчо, Марек Дялога и Ладислав Надь, а передачи им отдали Марио Грман, Михал Криштоф (дважды), Ладислав Надь и Михал Чайковски.
Оба вратаря — швед Магнус Хелльберг и словак Патрик Рыбар — провели встречу полностью.
Удалений заслужили четыре игрока сборной Словакии и один швед.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без права на ошибку. Почему нельзя проиграть Швейцарии13
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко603
«Родченков — большой гад»37
Медведев породил новый анекдот про Мутко507
Сборная Швеции победила Словакию
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение