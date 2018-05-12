Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Словакия. 4:3 ОТ

Шведы лишь в дополнительное время сумели победить команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. После финальной сирены табло «Роял Арены» в столице Дании Копенгагене показало счет 4:3.

В первой трети игры шведы забили дважды, а словаки один раз, во втором команды обменялись голами, а в третьем Словакия сравняла счет, переведя матч в овертайм.

Оба вратаря — швед Магнус Хелльберг и словак Патрик Рыбар — провели встречу полностью.

Удалений заслужили четыре игрока сборной Словакии и один швед.