Шведы лишь в дополнительное время сумели победить команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. После финальной сирены табло «Роял Арены» в столице Дании Копенгагене показало счет 4:3.
В первой трети игры шведы забили дважды, а словаки один раз, во втором команды обменялись голами, а в третьем Словакия сравняла счет, переведя матч в овертайм.
Победный гол за Швецию забил Мика Зибанеджад с передач Джона Клингберга и Рикарда Ракелля. Остальные шайбы на свой счет записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист и Якоб де ла Роуз. Ассистировали им вновь Джон Клингберг, Хампус Линдхольм, Микаэль Баклунд, Эрик Густафссон, Адриан Кемпе и Микаэль Викстранд.
За Словакию голы забили Томаш Юрчо, Марек Дялога и Ладислав Надь, а передачи им отдали Марио Грман, Михал Криштоф (дважды), Ладислав Надь и Михал Чайковски.
Оба вратаря — швед Магнус Хелльберг и словак Патрик Рыбар — провели встречу полностью.
Удалений заслужили четыре игрока сборной Словакии и один швед.