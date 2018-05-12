Чемпионат мира по хоккею 2018: Белоруссия — Австрия (12 мая, 17:15)

На «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) стартовал предпоследний для Белоруссии и Австрии матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Ранее обе команды потерпели по пять поражений. Славяне уступили Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5) и Чехии (0:3). Австрийцы проиграли Швейцарии (2:3 в овертайме), России (0:7), Словакии (2:4), Швеции (0:7) и Франции (2:5).

Таким образом, сборные Белоруссии и Австрии занимают последнее и предпоследнее места в группе А. Сегодня они могут лишь поменяться ими друг с другом, а произойдет ли это, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие