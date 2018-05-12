На «Роял Арене» (Копенгаген, Дания) стартовал предпоследний для Белоруссии и Австрии матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года.
Ранее обе команды потерпели по пять поражений. Славяне уступили Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5) и Чехии (0:3). Австрийцы проиграли Швейцарии (2:3 в овертайме), России (0:7), Словакии (2:4), Швеции (0:7) и Франции (2:5).
Таким образом, сборные Белоруссии и Австрии занимают последнее и предпоследнее места в группе А. Сегодня они могут лишь поменяться ими друг с другом, а произойдет ли это, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Белоруссия: Иван Кульбаков, Михаил Карнаухов, Виталий Трус.
Австрия: Давид Мадленер, Давид Киккерт, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Белоруссия: Дмитрий Коробов, Павел Воробей, Владимир Денисов, Кристиан Хенкель, Роман Дюков, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский.
Австрия: Лейн Вивайрос, Патрик Петер, Стивен Стронг, Мартин Шумниг, Штефан Ульмер, Клеменс Унтервегер, Доминик Хайнрих, Марио Альтман, Маркус Шлахер.
Нападающие
Белоруссия: Александр Павлович, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Артур Гаврус, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Австрия: Мануэль Ганаль, Фабио Хофер, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Александр Раухенвальд, Михаэль Раффль, Лукас Хаудум, Даниэль Вогер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.