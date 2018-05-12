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Чехия — Франция (13 мая,17:15), прогноз
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Франция (13 мая,17:15), прогноз 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хоккейная сборная Чехии, нанесшая России пока единственное поражение на чемпионате мира по хоккею 2018 года, завтра, 13 мая, сыграет с командой Франции. Встреча начнется на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 17:15 по московскому времени.
Чехи, так же как и россияне, уступили лишь однажды (Швеции со счетом 2:3). Тем не менее три их победы из четырех были добыты не в основное время матча: в овертайме чехи переиграли Словакию (3:2) и Россию (4:3), а по буллитам — Швейцарию (5:4). За 60 минут Чехия обыграла Белоруссию (3:0).
Французы же выиграли в двух матчах из проведенных пяти. Побед они добились над Белоруссией (6:2) и Австрией (5:2), а поражения потерпели от России (0:7), Швеции (0:4) и Словакии (1:3).
Согласно прогнозам экспертов, терпеть им придется и завтра, а проследить за этим вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Чехия: Доминик Граховина, Давид Риттих, Павел Францоуз.
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Защитники
Чехия: Филип Гронек, Радко Гудас, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Михал Моравчик, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак.
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Нападающие
Чехия: Томаш Гика, Роман Горак, Роберт Коусал, Давид Крейчи, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Давид Пастрняк, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Филип Хитил, Роман Червенка, Дмитрий Яшкин.
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
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