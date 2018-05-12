Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Франция (13 мая,17:15), прогноз

Хоккейная сборная Чехии, нанесшая России пока единственное поражение на чемпионате мира по хоккею 2018 года, завтра, 13 мая, сыграет с командой Франции. Встреча начнется на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания) в 17:15 по московскому времени.

Чехи, так же как и россияне, уступили лишь однажды (Швеции со счетом 2:3). Тем не менее три их победы из четырех были добыты не в основное время матча: в овертайме чехи переиграли Словакию (3:2) и Россию (4:3), а по буллитам — Швейцарию (5:4). За 60 минут Чехия обыграла Белоруссию (3:0).

Французы же выиграли в двух матчах из проведенных пяти. Побед они добились над Белоруссией (6:2) и Австрией (5:2), а поражения потерпели от России (0:7), Швеции (0:4) и Словакии (1:3).

Согласно прогнозам экспертов, терпеть им придется и завтра, а проследить за этим вы сможете на « Чемпионате ».

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