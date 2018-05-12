Канада играет с Финляндией. Онлайн

Матч Канада — Финляндия стартовал на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Хоккеисты выясняют отношения на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
Ранее обе сборные выиграли по три, а проиграли по одному матчу. «Кленовые листья» не справились лишь с американцами в самом дебюте турнире (4:5 в серии послематчевых буллитов), а всех остальных соперников громили: Южную Корею — 10:0, Данию — 7:1, Норвегию — 5:0.
Финны же не сумели переиграть хозяев первенства мира датчан (2:3), но всем остальным учинили разгромы: по 8:1 — корейцам и латышам, 7:0 — норвежцам.
Согласно прогнозам экспертов, сегодня разгрому не бывать, а обо всем остальном вы можете узнать при помощи прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Дарси Кемпер, Майкл Дипьетро, Кертис Макэлинни.
Финляндия: Харри Сятери, Ээро Кильпеляйнен, Вилле Хуссо.
Защитники
Канада: Джоэл Эдмундсон, Марк-Эдуар Власич, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Райан Мюррей, Аарон Экблад.
Финляндия: Вилле Покка, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Томми Кивисте, Юлиус Хонка.
Нападающие
Канада: Бо Хорват, Мэтью Барзал, Антони Бовилье, Райан Ньюджент-Хопкинс, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Джош Бейли, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Финляндия: Себастьян Ахо, Марко Анттила, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Микаэль Гранлунд, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Сакари Маннинен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.