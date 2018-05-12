Канада играет с Финляндией. Онлайн

Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Финляндия (12 мая, 21:15)

Матч Канада — Финляндия стартовал на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Хоккеисты выясняют отношения на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

Ранее обе сборные выиграли по три, а проиграли по одному матчу. «Кленовые листья» не справились лишь с американцами в самом дебюте турнире (4:5 в серии послематчевых буллитов), а всех остальных соперников громили: Южную Корею — 10:0, Данию — 7:1, Норвегию — 5:0.

Финны же не сумели переиграть хозяев первенства мира датчан (2:3), но всем остальным учинили разгромы: по 8:1 — корейцам и латышам, 7:0 — норвежцам.

Согласно прогнозам экспертов, сегодня разгрому не бывать, а обо всем остальном вы можете узнать при помощи прямой трансляции на « Чемпионате ».

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