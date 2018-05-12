Ещё
Канада играет с Финляндией. Онлайн
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Финляндия (12 мая, 21:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Матч Канада — Финляндия стартовал на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Хоккеисты выясняют отношения на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
Ранее обе сборные выиграли по три, а проиграли по одному матчу. «Кленовые листья» не справились лишь с американцами в самом дебюте турнире (4:5 в серии послематчевых буллитов), а всех остальных соперников громили: Южную Корею — 10:0, Данию — 7:1, Норвегию — 5:0.
Финны же не сумели переиграть хозяев первенства мира датчан (2:3), но всем остальным учинили разгромы: по 8:1 — корейцам и латышам, 7:0 — норвежцам.
Согласно прогнозам экспертов, сегодня разгрому не бывать, а обо всем остальном вы можете узнать при помощи прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Дарси Кемпер, Майкл Дипьетро, Кертис Макэлинни.
Финляндия: Харри Сятери, Ээро Кильпеляйнен, Вилле Хуссо.
Защитники
Канада: Джоэл Эдмундсон, Марк-Эдуар Власич, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Райан Мюррей, Аарон Экблад.
Финляндия: Вилле Покка, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Томми Кивисте, Юлиус Хонка.
Нападающие
Канада: Бо Хорват, Мэтью Барзал, Антони Бовилье, Райан Ньюджент-Хопкинс, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Джош Бейли, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Финляндия: Себастьян Ахо, Марко Анттила, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Микаэль Гранлунд, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Сакари Маннинен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британских фанатов обучили, как надо пить с русскими75
Голкиперу белорусов стало стыдно возвращаться домой30
В России вступились за разоблачителя допинга43
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко605
Медведев породил новый анекдот про Мутко507
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
00:38
Болид гонщика из РФ на скорости 300 км/ч сделал сальто
Автоспорт
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
08:38
Аршавина пять раз ударили током
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение