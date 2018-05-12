Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Германия (13 мая, 21:15), прогноз

13 мая на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют Финляндия и Германия. Состоится матч на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания), а начнется в 21:15 по московскому времени.

Немцы встретились уже с пятью соперниками на мировом первенстве, победив лишь Южную Корею (6:1), а проиграв Дании и Норвегии по буллитам (2:3 и 4:5 соответственно), а США и Латвии в основное время (0:3 и 1:3).

Финны сыграли на матч меньше, так как их пятая игра, с Канадой, проходит прямо сейчас. Ранее Финляндия одолела корейцев (8:1), латышей (8:1) и норвежцев (7:0), уступив хозяевам чемпионата датчанам (2:3).

Согласно прогнозам хоккейных экспертов, завтра финны одержат по меньшей мере четвертую победу, а проследить за этим вы сможете на « Чемпионате ».

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