13 мая на чемпионате мира по хоккею 2018 года сыграют Финляндия и Германия. Состоится матч на арене «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания), а начнется в 21:15 по московскому времени.
Немцы встретились уже с пятью соперниками на мировом первенстве, победив лишь Южную Корею (6:1), а проиграв Дании и Норвегии по буллитам (2:3 и 4:5 соответственно), а США и Латвии в основное время (0:3 и 1:3).
Финны сыграли на матч меньше, так как их пятая игра, с Канадой, проходит прямо сейчас. Ранее Финляндия одолела корейцев (8:1), латышей (8:1) и норвежцев (7:0), уступив хозяевам чемпионата датчанам (2:3).
Согласно прогнозам хоккейных экспертов, завтра финны одержат по меньшей мере четвертую победу, а проследить за этим вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Нападающие
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Мирко Хеффлин, Ясин Эхлиз.