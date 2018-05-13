«Матч против Швейцарии получился валидольным»

Хоккейная сборная России с трудом одолела команду Швейцарии на чемпионате мира — 2018 в Дании, сократив до минимального отставание от лидеров группы шведов. По окончании матча члены отечественного коллектива сошлись во мнении, что ошибки в реализации и обороне помешали им в отчетный вечер выиграть без нервов.

Сборная России по хоккею одержала очередную победу на чемпионате мира в Дании, с огромным трудом одолев национальную команду Швейцарии в пятом туре группового этапа.

В первом периоде матча голов зрители так и не увидели, однако уже во второй двадцатиминутке команды на двоих отличились четырежды — на три взятия ворот россиянами «крестоносцы» ответили лишь одним своим результативным попаданием.

В такой ситуации, казалось бы, подопечным Ильи Воробьева будет не так трудно довести дело до победного без особых нервов, но на деле все вышло иначе — на заключительном отрезке визави активизировались до максимума, заставив поклонников «Красной машины» изрядно поволноваться.

К счастью, в итоге все завершилось хорошо — Швейцария хоть и выиграла третий период со счетом 2:1, однако отобрать хотя бы одно очко у фаворита группы не сумела.

По окончании встречи главный тренер россиян Воробьев выразил мнение, что его подопечные еще не привыкли к уровню чемпионата мира, на котором каждый из соперников может наказать за минимальную оплошность.

«Как исключить простые ошибки на льду? Знаете, это опыт. Мы говорим, показываем. Мы это должны пережить. И сегодня сказал, мол, братцы, здесь такой уровень, что одна ошибка, и могут наказать. Но мы — одна команда тут», — заявил специалист.

Он также поделился своими ожиданиями от следующего поединка турнира, в котором его коллективу предстоит сыграть со словаками.

«Мы с олимпийской командой играли со словаками и в прошлом сезоне, и в этом. Это очень организованная команда, не просто так у нас на Олимпиаде были с ними проблемы. Хорошая команда, у нас вообще только хорошие остались. Мы любой опыт стараемся учитывать. Мы же не на почте работаем, где все одно и то же: сегодня письмо отослал, а завтра оно в 8:30 пришло. Мы работаем, тут все непредсказуемо», — цитирует Воробьева «Р-Спорт».

Рулевой швейцарцев Патрик Фишер в свою очередь посетовал на появление в составе россиян Никиты Гусева , ранее не выходившего на лед из-за проблем со здоровьем. В минувшей игре хоккеист СКА набрал два очка (0+2).

«Расстроился, когда сегодня увидел в составе россиян Гусева. Их звено с Павлом Дацюком и Капризовым очень мастеровитое, умеет финтить. Приятно за ними наблюдать, если ты болеешь за сборную России.

На игре была отличная атмосфера, было много наших болельщиков на арене. Плохо, что проиграли. Мы хотели победить, но сами создали себе проблемы, пропустив легкие голы. Мы хорошо действовали в концовке против такой опасной и взрывной команды, как сборная России», — сказал специалист.

Напоследок он похвалил своих подопечных, едва не отнявших очки у одних из претендентов на медали ЧМ-2018.

«Россияне очень быстрые, мастеровитые, дисциплинированные, поэтому они не дали нам действовать так, как мы это делали в третьем периоде, на протяжении матча. Они обрушили на нас давление, мы смогли прийти в себя только через 10 минут после начала матча. Горжусь своими парнями, они не сдавались до самого конца», — передает слова Фишера ТАСС.

Выступил перед журналистами после победы и сам Гусев.

«Мне главное было поправить свое здоровье, а дальше решат тренеры. Сейчас у меня все хорошо. Первые два периода достаточно хорошо провел, в третьем было тяжелее. Сразу у нашей тройки появились моменты, надо было их реализовывать. Соперник хорошо накатывался, жестко играл, в его зоне тяжело было создавать моменты», — сказал нападающий.

Защитник Егор Яковлев , комментируя итоги матча, отметил, что российская сборная ошибочно ушла в оборону в третьем периоде — за что почти поплатилась.

«Игра от обороны в третьем периоде — главная наша ошибка. При этом тренеры просили нас сыграть агрессивней. Швейцарцы — очень быстрая и мобильная команда, стараются очень быстро доставлять шайбу в зону и там за нее бороться. Нервная концовка же получилась из-за совершенно глупого удаления, когда у нас на льду было шесть человек, поэтому надо быть повнимательней», — заявил Егор.

Он также рассказал о своей личной оплошности, приведшей ко второму голу «крестоносцев».

«Игрок швейцарцев меня перехитрил — я хотел оттянуть его на себя и дальше отдать передачу, но он «прочитал» меня. На таком уровне такие ошибки заканчиваются голами», — пояснил Яковлев.

Автор решающей шайбы в матче Григоренко, говоря с представителями СМИ о непростой виктории над швейцарцами, выразил мнение, что его команда могла бы и лучше сыграть в отчетной встрече, а также похвалил Гусева.

«Знали, что серьезный соперник, они и с чехам поборолись, и сегодня бились здорово. Мы выиграли, идем дальше. Удачно, что забросил, а по содержанию мог получше сыграть. Просто тренер ищет разные варианты, поэтому перевел к нам Евгения Дадонова, мы два гола с ним забили, он лидер, с ним приятно играть. Гусев оживил игру, он — наш самый мастеровитый игрок, это чувствовалось, его передачи в большинстве помогают нам очень», — подчеркнул он.

Своими эмоциями от поединка поделился и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк . По словам легендарного голкипера, отечественная команда накануне провела традиционно «валидольную» игру.

«Матч хороший, как всегда валидольный. В первом периоде надо было решать. Было пять-шесть голевых моментов, нужно было реализовать хотя бы два из них, и все было бы по-другому. В стартовом отрезке играли легко, комбинационно.

Очень понравилось первое звено, у одного Гусева сегодня было момента три. Есть ошибки, это пятачок, к сожалению. Не все так просто, главное, что есть характер. Команда молодая, перспективная, это наше будущее к Олимпиаде-2022«, — заявил Третьяк.

Добавим, что на данный момент сборная России идет на втором месте в группе A, имея в своем активе 13 баллов. Лидируют в октете пока что шведы — 14 очков.

Со словаками подопечные Воробьева сыграют 14 мая, матч начнется в 17:15 по московскому времени.