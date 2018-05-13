Ещё
Россия — Словакия (14 мая, 17:15), прогноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Словакия (14 мая, 17:15), прогноз 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
14 мая сборная России по хоккею уже в шестой раз сыграет на чемпионате мира 2018 года. Очередным соперником россиян станут словаки, а встретятся команды на копенгагенской «Роял Арене» в 17:15 по московскому времени.
Ранее российская сборная уступила лишь однажды — чехам в овертайме (3:4). Победили россияне Францию (7:0), Австрию (7:0), Белоруссию (6:0) и Швейцарию (4:3).
Завтрашние соперники России выиграли лишь дважды в пяти встречах — у австрийцев (4:2) и французов (3:1). Проиграла Словакия три раза: чехам — 2:3 в дополнительное время, швейцарцам — 0:2, а шведам — 3:4 в овертайме.
Судя по прогнозам спортивных экспертов, в понедельник словаки уступят вновь, дав при этом серьезный бой россиянам, а так ли это будет, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия переиграла Швейцарию3
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»1
Определены призеры и аутсайдеры чемпионата РФ по футболу3
Полуторагодовалый болельщик выиграл автомобиль1
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко612
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение