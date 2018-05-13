14 мая сборная России по хоккею уже в шестой раз сыграет на чемпионате мира 2018 года. Очередным соперником россиян станут словаки, а встретятся команды на копенгагенской «Роял Арене» в 17:15 по московскому времени.
Ранее российская сборная уступила лишь однажды — чехам в овертайме (3:4). Победили россияне Францию (7:0), Австрию (7:0), Белоруссию (6:0) и Швейцарию (4:3).
Завтрашние соперники России выиграли лишь дважды в пяти встречах — у австрийцев (4:2) и французов (3:1). Проиграла Словакия три раза: чехам — 2:3 в дополнительное время, швейцарцам — 0:2, а шведам — 3:4 в овертайме.
Судя по прогнозам спортивных экспертов, в понедельник словаки уступят вновь, дав при этом серьезный бой россиянам, а так ли это будет, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Словакия: Денис Годла, Патрик Рыбар, Марек Чильяк.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Словакия: Доминик Граняк, Марио Грман, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Михал Чайковски, Адам Яношик, Кристиан Ярош.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Словакия: Мартин Бакош, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Марек Говорка, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Томаш Марцинко, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Павол Скалицки, Лукаш Цингел, Томаш Юрчо.