Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Словакия (14 мая, 17:15), прогноз

14 мая сборная России по хоккею уже в шестой раз сыграет на чемпионате мира 2018 года. Очередным соперником россиян станут словаки, а встретятся команды на копенгагенской «Роял Арене» в 17:15 по московскому времени.

Ранее российская сборная уступила лишь однажды — чехам в овертайме (3:4). Победили россияне Францию (7:0), Австрию (7:0), Белоруссию (6:0) и Швейцарию (4:3).

Завтрашние соперники России выиграли лишь дважды в пяти встречах — у австрийцев (4:2) и французов (3:1). Проиграла Словакия три раза: чехам — 2:3 в дополнительное время, швейцарцам — 0:2, а шведам — 3:4 в овертайме.

Судя по прогнозам спортивных экспертов, в понедельник словаки уступят вновь, дав при этом серьезный бой россиянам, а так ли это будет, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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