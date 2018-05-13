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США — Норвегия (13 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Норвегия (13 мая, 17:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Стартовал шестой матч пока непобедимой сборной США на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) американцы играют с норвежцами.
Ранее команда, состоящая из граждан Соединенных Штатов Америки, одержала победы над Канадой (5:4 по буллитам), Данией (4:0), Германией (3:0), Латвией (3:2 в овертайме) и Южной Кореей (13:1).
Норвегия же выиграла лишь одну встречу из пяти — у немцев в серии буллитов (5:4), — а проиграла латышам (2:3 в дополнительное время), финнам (0:7), канадцам (0:5) и датчанам (0:3).
Эксперты говорят, что проиграют норвежцы и сегодня, а узнать, чем матч закончится на самом деле, вы можете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Кейт Кинкейд, Скотт Дарлинг, Чарли Линдгрен.
Норвегия: Ларс Хеуген, Хенрик Хольм, Хенрик Хеукеланд.
Защитники
США: Нил Пионк, Ник Дженсен, Чарли Макэвой, Джордан Истерли, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Уилл Батчер, Куинн Хьюз.
Норвегия: Кристиан Булль, Виллиам Стрем, Йоханнес Йоханнесен, Деннис Свеум, Даниэль Сервик, Александер Бонсаксен, Юнас Холес, Стефан Эспеланд.
Нападающие
США: Ник Бонино, Сонни Милано, Кэм Аткинсон, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Норвегия: Кен-Андре Олимб, Никлас Роэст, Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Томми Кристиансен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Матиас Треттенес, Кристиан Форсберг, Микаэль Хага, Стеффен Торесен, Лудвиг Хофф.
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