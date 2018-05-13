Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Норвегия (13 мая, 17:15)

Стартовал шестой матч пока непобедимой сборной США на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) американцы играют с норвежцами.

Ранее команда, состоящая из граждан Соединенных Штатов Америки, одержала победы над Канадой (5:4 по буллитам), Данией (4:0), Германией (3:0), Латвией (3:2 в овертайме) и Южной Кореей (13:1).

Норвегия же выиграла лишь одну встречу из пяти — у немцев в серии буллитов (5:4), — а проиграла латышам (2:3 в дополнительное время), финнам (0:7), канадцам (0:5) и датчанам (0:3).

Эксперты говорят, что проиграют норвежцы и сегодня, а узнать, чем матч закончится на самом деле, вы можете на « Чемпионате ».

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