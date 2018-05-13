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Чехия — Франция (13 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Франция (13 мая, 17:15) 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Сборные Чехии и Франции начали матч друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра проходит на льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания).
Ранее чехи одержали четыре победы в пяти матчах, в том числе над Россией (4:3 в овертайме). Досталось от Чехии и словакам (3:2 в дополнительное время), и швейцарцам (5:4 по буллитам), и белорусам (3:0). Проиграли чехи лишь Швеции (2:3).
В свою очередь, Франция победила в двух встречах первенства мира из пяти — пали Белоруссия (6:2) и Австрия (5:2). Сами же граждане Пятой республики не устояли перед Россией (0:7), Швецией (0:4) и Словакией (1:3).
Кто падет, а кто устоит сегодня, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Чехия: Давид Риттих, Доминик Граховина, Павел Францоуз.
Франция: Ронан Кеменер, Флорьян Арди, Себастьян Юленен.
Защитники
Чехия: Радко Гудас, Михал Йордан, Филип Гронек, Михал Моравчик, Адам Полашек, Давид Скленичка, Либор Шулак, Якуб Крейчик.
Франция: Йоанн Овитю, Юго Галле, Антонен Манавьян, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Жонатан Жаниль, Кевин Экефей.
Нападающие
Чехия: Роман Горак, Радек Факса, Роберт Коусал, Давид Крейчи, Давид Пастрняк, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Томаш Гика, Мартин Нечас, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Филип Хитил, Роман Червенка, Дмитрий Яшкин.
Франция: Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Лоик Ламперье, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Морен Буве, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
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