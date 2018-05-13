Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Франция (13 мая, 17:15)

Сборные Чехии и Франции начали матч друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра проходит на льду «Роял Арены» в Копенгагене (Дания).

Ранее чехи одержали четыре победы в пяти матчах, в том числе над Россией (4:3 в овертайме). Досталось от Чехии и словакам (3:2 в дополнительное время), и швейцарцам (5:4 по буллитам), и белорусам (3:0). Проиграли чехи лишь Швеции (2:3).

В свою очередь, Франция победила в двух встречах первенства мира из пяти — пали Белоруссия (6:2) и Австрия (5:2). Сами же граждане Пятой республики не устояли перед Россией (0:7), Швецией (0:4) и Словакией (1:3).

Кто падет, а кто устоит сегодня, вы можете узнать на « Чемпионате ».

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