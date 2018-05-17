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Американцы вышли в 1/2 ЧМ в Дании
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Американцы вышли в 1/2 ЧМ в Дании 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Сборная США по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира, который проходит в Дании. Встреча прошла в Хернинге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн (11-я и 47-я минуты), Кэм Аткинсон (13). У проигравших отличились Михал Репик (25) и Мартин Нечас (31).
В последний раз сборная США доходила до стадии полуфинала турнира в 2016 году. Тогда американские хоккеисты в четвертьфинале также оказались сильнее сборной Чехии, а в полуфинале уступили будущему победителю — команде Канады. В прошлом году сборная США на чемпионате мира в Кельне и Париже в четвертьфинале уступила финнам.
В полуфинале американцы встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Латвии, который пройдет позднее в четверг. Полуфинальные встречи пройдут 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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