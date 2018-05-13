Cборная Чехии забросила шесть безответных шайб Франции

Сборная Чехии одержала победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.

Дублями у чехов отметились Давид Пастрняк и Роман Горак. Ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Дмитрий Яшкин и Мартин Нечас.

Сборная Чехии выиграла пятый матч из шести на чемпионате мира–2018. Команда закрепилась на третьей строчке группы A с 12 набранными очками. У занимающей второй место сборной России — 13 баллов и один матч в запасе.

Франция потерпела четвёртое поражение в шести встречах и с шестью баллами занимает шестое место.

В следующем матче Чехия сыграет против Австрии, а Франция встретится с командой Швейцарии.