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Cборная Чехии забросила шесть безответных шайб Франции
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Cборная Чехии забросила шесть безответных шайб Франции 

LiveSport.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Сборная Чехии одержала победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании.
Дублями у чехов отметились Давид Пастрняк и Роман Горак. Ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Дмитрий Яшкин и Мартин Нечас.
Сборная Чехии выиграла пятый матч из шести на чемпионате мира–2018. Команда закрепилась на третьей строчке группы A с 12 набранными очками. У занимающей второй место сборной России — 13 баллов и один матч в запасе.
Франция потерпела четвёртое поражение в шести встречах и с шестью баллами занимает шестое место.
В следующем матче Чехия сыграет против Австрии, а Франция встретится с командой Швейцарии.
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