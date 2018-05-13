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США — Норвегия. 9:2
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Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Норвегия. 9:2 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Хоккейная сборная США девять раз поражала ворота команды Норвегии в матче чемпионата мира 2018 года. Пропустив лишь дважды, американцы одержали победу с итоговым счетом 9:2. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.
В первой трети игры США забили трижды, оставив ворота в неприкосновенности, во второй — четыре раза, пропустив один гол, а третья и вовсе закончилась с равным счетом — 2:2.
Шайбы в составе сборной Соединенных Штатов забросили Патрик Кейн (дважды), Чарли Макэвой, Дилан Ларкин, Алек Мартинес, Андерс Ли, Кэм Аткинсон, Колин Уайт и Нил Пионк, а результативными передачами отметились Чарли Макэвой, Кэм Аткинсон (дважды), Алекс Дебринкэт (дважды), Дилан Ларкин (дважды), Джонни Годро, Ник Дженсен, Патрик Кейн, Ник Бонино (дважды), Коннор Мерфи и Крис Крайдер.
Три норвежских гола забили Кристиан Форсберг, Кен-Андре Олимб и его старший брат Матис Олимб. Ассистировали им Тобиас Линдстрем (дважды), Александер Бонсаксен, Юнас Холес и Кристиан Булль.
Тренеры обеих команд задействовали в игре двух вратарей: США — Кейта Кинкейда и Скотта Дарлинга, а Норвегии — Ларса Хеугена и Хенрика Хеукеланда.
Россиянин Роман Гофман, один из двух главных судей матча, удалял американцев шесть раз, а норвежцев пять.
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