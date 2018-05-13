Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Норвегия. 9:2

Хоккейная сборная США девять раз поражала ворота команды Норвегии в матче чемпионата мира 2018 года. Пропустив лишь дважды, американцы одержали победу с итоговым счетом 9:2. Встреча завершилась на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

В первой трети игры США забили трижды, оставив ворота в неприкосновенности, во второй — четыре раза, пропустив один гол, а третья и вовсе закончилась с равным счетом — 2:2.

Три норвежских гола забили Кристиан Форсберг , Кен-Андре Олимб и его старший брат Матис Олимб. Ассистировали им Тобиас Линдстрем (дважды), Александер Бонсаксен , Юнас Холес и Кристиан Булль.