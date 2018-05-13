Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария (13 мая, 21:15)

Швейцарцы, с трудом обыгранные Россией, начали свой матч против хоккейной сборной Швеции на чемпионате мира 2018 года. Игра проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).

Шведы еще не проигрывали на нынешнем первенстве мира, без труда обыграв Белоруссию (5:0), Францию (4:0) и Австрию (7:0), а с немалыми усилиями — Чехию (3:2) и Словакию (4:3 в овертайме).

Швейцарцы уступили в двух матчах чемпионата из пяти — чехам (4:5 по буллитам) и россиянам (3:4). Обыграла Швейцария Австрию (3:2 в дополнительное время), Словакию (2:0) и Белоруссию (5:2).

Пока Швеция занимает первое место в группе А, на одно очко опережая Россию, а Швейцария — четвертое, то есть последнее, что дает право выйти в четвертьфинал. Сумеют ли швейцарцы сохранить его за собой, вы можете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Швейцария: Рето Берра, Жилль Зенн, Леонардо Дженони.

Защитники

Нападающие