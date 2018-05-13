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Швеция — Швейцария (13 мая, 21:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Швеция — Швейцария (13 мая, 21:15) 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Швейцарцы, с трудом обыгранные Россией, начали свой матч против хоккейной сборной Швеции на чемпионате мира 2018 года. Игра проходит на «Роял Арене» в Копенгагене (Дания).
Шведы еще не проигрывали на нынешнем первенстве мира, без труда обыграв Белоруссию (5:0), Францию (4:0) и Австрию (7:0), а с немалыми усилиями — Чехию (3:2) и Словакию (4:3 в овертайме).
Швейцарцы уступили в двух матчах чемпионата из пяти — чехам (4:5 по буллитам) и россиянам (3:4). Обыграла Швейцария Австрию (3:2 в дополнительное время), Словакию (2:0) и Белоруссию (5:2).
Пока Швеция занимает первое место в группе А, на одно очко опережая Россию, а Швейцария — четвертое, то есть последнее, что дает право выйти в четвертьфинал. Сумеют ли швейцарцы сохранить его за собой, вы можете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Швеция: Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг, Филип Густавссон.
Швейцария: Рето Берра, Жилль Зенн, Леонардо Дженони.
Защитники
Швеция: Микаэль Викстранд, Хампус Линдхольм, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Адам Альмквист, Лоуренс Пилут, Оливер Экман-Ларссон.
Швейцария: Рафаэль Диас, Йонас Зигенталер, Рамон Унтерзандер, Дин Кукан, Мирко Мюллер, Дэйв Суттер, Йоэль Дженацци, Михаэль Фора, Лукас Фрик.
Нападающие
Швеция: Карл Клингберг, Лиас Андерссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Джон Норман, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Юхан Ларссон, Рикард Ракелль, Патрик Хернквист, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.
Швейцария: Рето Шеппи, Свен Андригетто, Самуэль Вальзер, Йоэль Вермин, Энцо Корви, Тимо Майер, Симон Мозер, Крис Бальтисбергер, Дамьен Риа, Ноа Род, Томас Рюфенахт, Гаэтан Хас, Грегори Хофман, Нино Нидеррайтер, Тристан Шервай.
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