Сборная Германии неожиданно переиграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Матч завершился в дополнительное время на стадионе «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) со счетом 2:3.
В первом периоде игры забили лишь финны (0:1), однако уже во втором немцы добились преимущества, забросив две шайбы. В последней трети матча, за две минуты до конца его основного времени, Финляндия сравняла счет. Однако шайба Маркуса Айзеншмида с передачи Доминика Кагуна на второй минуте овертайма свела усилия финнов на нет.
Другие немецкие шайбы забросили Фредерик Тиффельс и Бьерн Крупп с передач Янника Зайденберга, Марка Михаэлиса, Патрика Хагера и Маркуса Айзеншмида.
Голами в составе финской сборной отметились Ээли Толванен и Себастьян Ахо, а передачами — Юусо Риикола, Микаэль Гранлунд и Теуво Терявяйнен.
Оба вратаря, немец Матиас Нидербергер и финн Вилле Хуссо, провели встречу полностью — по 62 минуты.
Игроки команды Финляндии удалялись дважды, а немцы трижды.