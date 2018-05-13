Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Германия. 2:3

Сборная Германии неожиданно переиграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Матч завершился в дополнительное время на стадионе «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) со счетом 2:3.

В первом периоде игры забили лишь финны (0:1), однако уже во втором немцы добились преимущества, забросив две шайбы. В последней трети матча, за две минуты до конца его основного времени, Финляндия сравняла счет. Однако шайба Маркуса Айзеншмида с передачи Доминика Кагуна на второй минуте овертайма свела усилия финнов на нет.

Оба вратаря, немец Матиас Нидербергер и финн Вилле Хуссо, провели встречу полностью — по 62 минуты.

Игроки команды Финляндии удалялись дважды, а немцы трижды.