Ещё
Финляндия — Германия. 2:3
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Германия. 2:3 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Reuters
Сборная Германии неожиданно переиграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Матч завершился в дополнительное время на стадионе «Йюске Банк Боксен» (Хернинг, Дания) со счетом 2:3.
В первом периоде игры забили лишь финны (0:1), однако уже во втором немцы добились преимущества, забросив две шайбы. В последней трети матча, за две минуты до конца его основного времени, Финляндия сравняла счет. Однако шайба Маркуса Айзеншмида с передачи Доминика Кагуна на второй минуте овертайма свела усилия финнов на нет.
Другие немецкие шайбы забросили Фредерик Тиффельс и Бьерн Крупп с передач Янника Зайденберга, Марка Михаэлиса, Патрика Хагера и Маркуса Айзеншмида.
Голами в составе финской сборной отметились Ээли Толванен и Себастьян Ахо, а передачами — Юусо Риикола, Микаэль Гранлунд и Теуво Терявяйнен.
Оба вратаря, немец Матиас Нидербергер и финн Вилле Хуссо, провели встречу полностью — по 62 минуты.
Игроки команды Финляндии удалялись дважды, а немцы трижды.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» отражает душу русского человека»46
«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»5
«Барселона» уступила «Леванте»
Названы все кандидаты на пост главного тренера «Зенита»5
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
00:30
«Родченков — большой гад»
Лыжный спорт
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:57
Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018
Футбол
04:09
«Чуть больше $110»: сколько Медведева заплатит тренеру
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение