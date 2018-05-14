Россия досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею

На групповом этапе российской команде предстоит сыграть еще две встречи — со Словакией и со Швецией.

Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, который проходит в эти дни в Дании. Подопечные Ильи Воробьева занимают сейчас второе место в группе «А», набрав в пяти встречах 13 очков.

Гарантированное участие россиян в 1/4 финала турнира стало возможным после того, как Швейцария накануне, 13 мая, уступила Швеции со счетом 3:5.

На групповом этапе российской команде предстоит сыграть еще две встречи. Сегодня, 14 мая наша команда встретится со Словакией, матч начнется в 17.15 мск, а на следующий день со Швецией — в 21.15.