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Россия досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею
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Россия досрочно вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На групповом этапе российской команде предстоит сыграть еще две встречи — со Словакией и со Швецией.
Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, который проходит в эти дни в Дании. Подопечные Ильи Воробьева занимают сейчас второе место в группе «А», набрав в пяти встречах 13 очков.
Гарантированное участие россиян в 1/4 финала турнира стало возможным после того, как Швейцария накануне, 13 мая, уступила Швеции со счетом 3:5.
На групповом этапе российской команде предстоит сыграть еще две встречи. Сегодня, 14 мая наша команда встретится со Словакией, матч начнется в 17.15 мск, а на следующий день со Швецией — в 21.15.
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