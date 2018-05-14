Хафизуллин и Андронов не сыграют со Словакией

Хоккеисты Андронов и Хафизуллин пропустят матч ЧМ со словаками

Матч сборных России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира пройдет в понедельник, начало — 17:15 мск.

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