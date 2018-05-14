Хафизуллин и Андронов не сыграют со Словакией

Нападающий сборной России Сергей Андронов и защитник команды Динар Хафизуллин не сыграют в матче чемпионата мира со словаками. Об этом сообщил старший тренер российской команды Алексей Жамнов.
Хафизуллин не принимал участия в тренировке в понедельник, Андронов получил повреждение в ходе занятия и покинул лед. На основном льду "Ройял-Арены" в сочетании с Михаилом Григоренко и Артемом Анисимовым тренировался Евгений Дадонов, который начинал чемпионат мира в звене с Павлом Дацюком и Кириллом Капризовым, но по ходу игры со швейцарцами был переведен в тройку к Анисимову.
"Хафизуллин и Андронов не сыграют со словаками из-за повреждений нижней части тела", — сказал Жамнов.
В воротах у россиян сыграет Игорь Шестеркин.
Матч сборных России и Словакии на групповом этапе чемпионата мира пройдет в понедельник, начало — 17:15 мск.