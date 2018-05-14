15 мая команды США и Финляндии сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра начнется на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге в 13:15 по московскому времени.
Американцы еще ни разу не проиграли на групповом этапе нынешнего первенства мира, победив Канаду (5:4 по буллитам), Данию (4:0), Германию (3:0), Латвию (3:2 в овертайме), Южную Корею (13:1) и Норвегию (9:3).
Финны же уступили уже в двух матчах — датчанам (2:3) и немцам (2:3 в дополнительное время). Переиграла Финляндия корейцев (8:1), латышей (8:1), норвежцев (7:0) и канадцев (5:1).
Несмотря на то что в четвертьфинале прошлогоднего чемпионата мира финны победили американцев со счетом 2:0, победу в завтрашнем матче эксперты прочат сборной США, а сбудется ли «пророчество», вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
США: Скотт Дарлинг, Кейт Кинкейд, Чарли Линдгрен.
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Защитники
США: Уилл Батчер, Ник Дженсен, Джордан Истерли, Чарли Макэвой, Алек Мартинес, Коннор Мерфи, Нил Пионк, Куинн Хьюз.
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Нападающие
США: Кэм Аткинсон, Ник Бонино, Брайан Гиббонс, Джонни Годро, Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн, Блейк Коулман, Крис Крайдер, Дилан Ларкин, Андерс Ли, Сонни Милано, Дерек Райан, Тейдж Томпсон, Колин Уайт.
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен, Ээли Толванен.