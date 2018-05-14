Чемпионат мира по хоккею 2018: США — Финляндия (15 мая, 13:15), прогноз

15 мая команды США и Финляндии сыграют друг против друга на чемпионате мира по хоккею 2018 года. Игра начнется на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге в 13:15 по московскому времени.

Американцы еще ни разу не проиграли на групповом этапе нынешнего первенства мира, победив Канаду (5:4 по буллитам), Данию (4:0), Германию (3:0), Латвию (3:2 в овертайме), Южную Корею (13:1) и Норвегию (9:3).

Финны же уступили уже в двух матчах — датчанам (2:3) и немцам (2:3 в дополнительное время). Переиграла Финляндия корейцев (8:1), латышей (8:1), норвежцев (7:0) и канадцев (5:1).

Несмотря на то что в четвертьфинале прошлогоднего чемпионата мира финны победили американцев со счетом 2:0, победу в завтрашнем матче эксперты прочат сборной США, а сбудется ли «пророчество», вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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