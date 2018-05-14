Стартовал шестой матч России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На копенгагенской «Роял Арене» россиянам противостоят игроки сборной Словакии.
Ранее российская команда потерпела лишь одно поражение на первенстве мира — от чехов в дополнительное время (3:4). Без труда россияне разобрались с Францией (7:0), Австрией (7:0) и Белоруссией (6:0), а с немалыми усилиями — со Швейцарией (4:3).
В свою очередь, Словакия выиграла лишь две встречи (4:2 — у австрийцев, 3:1 — у французов), а проиграла три (Чехии — 2:3 в овертайме, 0:2 — Швейцарии, 3:4 в дополнительное время — Швеции).
Проследить за ходом сегодняшнего матча вы можете при помощи прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Илья Сорокин, Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин.
Словакия: Денис Годла, Марек Чильяк, Патрик Рыбар.
Защитники
Россия: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Никита Зайцев,
Алексей Береглазов, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин, Никита Трямкин, Егор Яковлев.
Словакия: Марио Грман, Кристиан Ярош, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Доминик Граняк, Михал Чайковски, Адам Яношик.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Кирилл Капризов, Александр Барабанов, Никита Сошников, Павел Бучневич, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Максим Мамин, Илья Михеев, Максим Шалунов.
Словакия: Марек Говорка, Мартин Бакош, Лукаш Цингел, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Томаш Марцинко, Павол Скалицки, Томаш Юрчо.