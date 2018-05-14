Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Словакия (14 мая, 17:15)

Стартовал шестой матч России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На копенгагенской «Роял Арене» россиянам противостоят игроки сборной Словакии.

Ранее российская команда потерпела лишь одно поражение на первенстве мира — от чехов в дополнительное время (3:4). Без труда россияне разобрались с Францией (7:0), Австрией (7:0) и Белоруссией (6:0), а с немалыми усилиями — со Швейцарией (4:3).

В свою очередь, Словакия выиграла лишь две встречи (4:2 — у австрийцев, 3:1 — у французов), а проиграла три (Чехии — 2:3 в овертайме, 0:2 — Швейцарии, 3:4 в дополнительное время — Швеции).

Проследить за ходом сегодняшнего матча вы можете при помощи прямой трансляции на « Чемпионате ».

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Защитники

Нападающие