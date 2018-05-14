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Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Словакия (14 мая, 17:15) 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Стартовал шестой матч России на чемпионате мира по хоккею 2018 года. На копенгагенской «Роял Арене» россиянам противостоят игроки сборной Словакии.
Ранее российская команда потерпела лишь одно поражение на первенстве мира — от чехов в дополнительное время (3:4). Без труда россияне разобрались с Францией (7:0), Австрией (7:0) и Белоруссией (6:0), а с немалыми усилиями — со Швейцарией (4:3).
В свою очередь, Словакия выиграла лишь две встречи (4:2 — у австрийцев, 3:1 — у французов), а проиграла три (Чехии — 2:3 в овертайме, 0:2 — Швейцарии, 3:4 в дополнительное время — Швеции).
Проследить за ходом сегодняшнего матча вы можете при помощи прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Илья Сорокин, Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин.
Словакия: Денис Годла, Марек Чильяк, Патрик Рыбар.
Защитники
Россия: Богдан Киселевич, Владислав Гавриков, Никита Зайцев,
Алексей Береглазов, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин, Никита Трямкин, Егор Яковлев.
Словакия: Марио Грман, Кристиан Ярош, Марек Дялога, Андрей Секера, Мартин Фегервары, Доминик Граняк, Михал Чайковски, Адам Яношик.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Кирилл Капризов, Александр Барабанов, Никита Сошников, Павел Бучневич, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Михаил Григоренко, Илья Каблуков, Максим Мамин, Илья Михеев, Максим Шалунов.
Словакия: Марек Говорка, Мартин Бакош, Лукаш Цингел, Давид Бондра, Давид Буц, Марцел Гашчак, Михал Криштоф, Андрей Кудрна, Юрай Микуш, Ладислав Надь, Патрик Свитана, Томаш Марцинко, Павол Скалицки, Томаш Юрчо.
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