Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Южная Корея (14 мая, 17:15)

На чемпионате мира 2018 года начался матч хоккейных команд Норвегии и Южной Кореи. Игра проходит на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге.

Корейцы на своем дебютном первенстве мира еще не одержали ни одной победы. Не удалось это им ни в матче с Финляндией (1:8), ни с Канадой (0:10), ни с Латвией (0:5), ни с Германией (1:6), ни с США (1:13), ни с Данией (1:3).

Норвежцы выступают лишь немногим лучше, так как сумели переиграть только немцев (5:4 по буллитам). Латышам (2:3 в овертайме), финнам (0:7), канадцам (0:5), датчанам (0:3) и американцам (3:9) Норвегия проиграла.

Проследить за последней попыткой команд показать чуть более достойный результат на турнире, вы сможете на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Южная Корея: Ен Сын Ли, Мэтт Далтон , Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Чун Ву Чон, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Еун Чун Ли, Майкл Свифт, Вон Чун Ким, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Мин Хо Чхо.