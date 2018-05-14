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Норвегия — Южная Корея (14 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Южная Корея (14 мая, 17:15) 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
На чемпионате мира 2018 года начался матч хоккейных команд Норвегии и Южной Кореи. Игра проходит на льду стадиона «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинге.
Корейцы на своем дебютном первенстве мира еще не одержали ни одной победы. Не удалось это им ни в матче с Финляндией (1:8), ни с Канадой (0:10), ни с Латвией (0:5), ни с Германией (1:6), ни с США (1:13), ни с Данией (1:3).
Норвежцы выступают лишь немногим лучше, так как сумели переиграть только немцев (5:4 по буллитам). Латышам (2:3 в овертайме), финнам (0:7), канадцам (0:5), датчанам (0:3) и американцам (3:9) Норвегия проиграла.
Проследить за последней попыткой команд показать чуть более достойный результат на турнире, вы сможете на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Норвегия: Хенрик Хольм, Хенрик Хеукеланд, Ларс Хеуген.
Южная Корея: Ен Сын Ли, Мэтт Далтон, Сун Че Пак.
Защитники
Норвегия: Александер Бонсаксен, Деннис Свеум, Стефан Эспеланд, Кристиан Булль, Йоханнес Йоханнесен, Юнас Холес, Виллиам Стрем, Даниэль Сервик.
Южная Корея: Вон Чун Ким, Эрик Реган, Хен Хо Ох, Алекс Плант, Хен Чхоль Сон, Ен Чун Со, Брайан Янг, Тон Ку Ли.
Нападающие
Норвегия: Кен-Андре Олимб, Андерс Бастиансен, Томас Валькве Ольсен, Кристиан Форсберг, Томми Кристиансен, Стеффен Торесен, Тобиас Линдстрем, Матис Олимб, Никлас Роэст, Мартин Реймарк, Эйрик Сальстен, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Лудвиг Хофф.
Южная Корея: Чин Хи Ан, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Чун Ву Чон, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Еун Чун Ли, Майкл Свифт, Вон Чун Ким, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Мин Хо Чхо.
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