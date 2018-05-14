Завтра, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года в последний раз на групповом этапе сыграют команды Канады и Германии. Их противостояние начнется в 17:15 по московскому времени на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
В предыдущих встречах немцы четырежды уступили (Дании — 2:3 по буллитам, Норвегии — 4:5 по буллитам, США — 0:3, Латвии — 1:3). Победили граждане ФРГ лишь Южную Корею (6:1) и Финляндию (3:2 в овертайме).
Канадцы выиграли на матч больше, разгромив корейцев (10:0), датчан (7:1) и норвежцев (5:0). Уступили «кленовые листья» американцам в дебюте турнира (4:5 по буллитам) и неожиданно крупно проиграли финнам два дня назад (1:5).
Перед началом турнира эксперты были уверены, что под канадский «каток» попадут в том числе и немцы, однако теперь у них появились серьезные сомнения в этом. Чем же закончится завтрашний матч, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Нападающие
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Туррис, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Мирко Хеффлин, Ясин Эхлиз.