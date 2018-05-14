Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Германия (15 мая, 17:15), прогноз

Завтра, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года в последний раз на групповом этапе сыграют команды Канады и Германии. Их противостояние начнется в 17:15 по московскому времени на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).

В предыдущих встречах немцы четырежды уступили (Дании — 2:3 по буллитам, Норвегии — 4:5 по буллитам, США — 0:3, Латвии — 1:3). Победили граждане ФРГ лишь Южную Корею (6:1) и Финляндию (3:2 в овертайме).

Канадцы выиграли на матч больше, разгромив корейцев (10:0), датчан (7:1) и норвежцев (5:0). Уступили «кленовые листья» американцам в дебюте турнира (4:5 по буллитам) и неожиданно крупно проиграли финнам два дня назад (1:5).

Перед началом турнира эксперты были уверены, что под канадский «каток» попадут в том числе и немцы, однако теперь у них появились серьезные сомнения в этом. Чем же закончится завтрашний матч, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

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