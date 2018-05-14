Ещё
Канада — Германия (15 мая, 17:15), прогноз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Германия (15 мая, 17:15), прогноз 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Завтра, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею 2018 года в последний раз на групповом этапе сыграют команды Канады и Германии. Их противостояние начнется в 17:15 по московскому времени на арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания).
В предыдущих встречах немцы четырежды уступили (Дании — 2:3 по буллитам, Норвегии — 4:5 по буллитам, США — 0:3, Латвии — 1:3). Победили граждане ФРГ лишь Южную Корею (6:1) и Финляндию (3:2 в овертайме).
Канадцы выиграли на матч больше, разгромив корейцев (10:0), датчан (7:1) и норвежцев (5:0). Уступили «кленовые листья» американцам в дебюте турнира (4:5 по буллитам) и неожиданно крупно проиграли финнам два дня назад (1:5).
Перед началом турнира эксперты были уверены, что под канадский «каток» попадут в том числе и немцы, однако теперь у них появились серьезные сомнения в этом. Чем же закончится завтрашний матч, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Майкл Дипьетро, Дарси Кемпер, Кертис Макэлинни.
Германия: Матиас Нидербергер, Тимо Пильмайер, Никлас Тройтле.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Райан Мюррей, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Джоэл Эдмундсон, Аарон Экблад.
Германия: Янник Зайденберг, Деннис Зайденберг, Бьерн Крупп, Оливер Мебус, Мориц Мюллер, Йонас Мюллер, Корбиниан Хольцер, Бернхард Эбнер.
Нападающие
Канада: Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Туррис, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, Джордан Эберле.
Германия: Маркус Айзеншмид, Мануэль Видерер, Леон Драйзайтль, Доминик Кагун, Николас Креммер, Марк Михаэлис, Марсель Небельс, Маттиас Плахта, Даниэль Пьетта, Фредерик Тиффельс, Себастьян Увира, Патрик Хагер, Мирко Хеффлин, Ясин Эхлиз.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ10
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой22
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона322
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей41
Должок за Пхенчхан16
Видео
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
00:57
Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
Футбол Прочее
00:39
«Спартак» проиграл «Динамо»
Футбол
00:31
Россия взяла Швейцарию приступом
Хоккей Статьи
00:38
Боец UFC закончил бой ударом на $50 тыс.
MMA
01:02
Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение