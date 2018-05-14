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Кошечкин сыграет в матче ЧМ по хоккею со шведами
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Вратарь сборной России Кошечкин сыграет в матче ЧМ по хоккею со шведами 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Вратарь сборной России Василий Кошечкин сыграет с первых минут в матче заключительного, 7-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев.
В понедельник сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0. Весь матч провел вратарь Игорь Шестеркин.
"Мы рады за Шестеркина, но завтра сыграет Кошечкин", — сказал Воробьев.
Матч между сборными России и Швеции состоится во вторник и определит победителя группы.
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