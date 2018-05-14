Вратарь сборной России Кошечкин сыграет в матче ЧМ по хоккею со шведами

Вратарь сборной России Василий Кошечкин сыграет с первых минут в матче заключительного, 7-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев. В понедельник сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0. Весь матч провел вратарь Игорь Шестеркин "Мы рады за Шестеркина, но завтра сыграет Кошечкин", — сказал Воробьев. Матч между сборными России и Швеции состоится во вторник и определит победителя группы.