Кошечкин сыграет в матче ЧМ по хоккею со шведами

Вратарь сборной России Василий Кошечкин сыграет с первых минут в матче заключительного, 7-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев.
В понедельник сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0. Весь матч провел вратарь Игорь Шестеркин.
"Мы рады за Шестеркина, но завтра сыграет Кошечкин", — сказал Воробьев.
Матч между сборными России и Швеции состоится во вторник и определит победителя группы.