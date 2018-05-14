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«Российским хоккеистам силёнок не хватило»
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Российским хоккеистам силёнок не хватило" 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал итоги матча чемпионата мира по хоккею-2018 между сборными России и Словакии (4:0).
«Первый период был за нами, а потом как будто бы силёнок не хватило. В третьем периоде наша команда показала коллективную игру, за счёт которой можно было удержать счёт. Как играть без силёнок со шведами? Ну, как… восстановимся. Создавали много моментов, но не забиваем, увы. Шестёркин показал солидную игру и в команде его тоже лучшим признали, сыграл здорово. Солидно — это не просто удачно, он игру держал в своих руках. Главное — то, что есть игра, и она красивая, нравится людям. Мы наголову лучше соперников в первом периоде, что с чехами, что здесь. Скажу честно — мне наша команда нравится.
К сожалению, штанга нам не помогает, мы уже все ворота общипали, но никак она не заходит. К сожалению, не весь матч получался таким хорошим.
У Мамина серьёзная травма, у него плечо. Судейство пока что не хуже, чем в прошлом году, более-менее оно нормальное. Есть ошибки, но больших жалоб нет», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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