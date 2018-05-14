Чемпионат мира по хоккею 2018: Россия — Швеция (15 мая, 21:15), прогноз

15 мая в 21:15 по московскому времени сборная России сыграет в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча с опережающими россиян на одно очко шведами пройдет на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.

После шести матчей Швеция не потерпела ни одного поражения, забив трижды чехам (3:2), четырежды — французам (4:0), по пять раз — белорусам (5:0) и Швейцарцам (5:2), а семь — австрийцам (7:0).

Между тем российская команда однажды проиграла — Чехии в дополнительное время (3:4). Победа России над швейцарцами была тяжелой (4:3), а все остальные — не очень. Так, Словакии россияне забросили четыре шайбы, Белоруссии — шесть, а Франции и Австрии — по семь, ни в одной из этих игр не пропустив.

В данный момент скандинавы занимают первое место в группе с 17-ю баллами, а россияне отстают на один, занимая второе. Сумеют ли они изменить это завтра, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие