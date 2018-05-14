15 мая в 21:15 по московскому времени сборная России сыграет в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Встреча с опережающими россиян на одно очко шведами пройдет на «Роял Арене» в столице Дании Копенгагене.
После шести матчей Швеция не потерпела ни одного поражения, забив трижды чехам (3:2), четырежды — французам (4:0), по пять раз — белорусам (5:0) и Швейцарцам (5:2), а семь — австрийцам (7:0).
Между тем российская команда однажды проиграла — Чехии в дополнительное время (3:4). Победа России над швейцарцами была тяжелой (4:3), а все остальные — не очень. Так, Словакии россияне забросили четыре шайбы, Белоруссии — шесть, а Франции и Австрии — по семь, ни в одной из этих игр не пропустив.
В данный момент скандинавы занимают первое место в группе с 17-ю баллами, а россияне отстают на один, занимая второе. Сумеют ли они изменить это завтра, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Россия: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.
Швеция: Филип Густавссон, Андерс Нильссон, Магнус Хелльберг.
Защитники
Россия: Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Швеция: Микаэль Викстранд, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Адам Ларссон, Хампус Линдхольм, Оливер Экман-Ларссон, Маттиас Экхольм.
Нападающие
Россия: Сергей Андронов, Артем Анисимов, Александр Барабанов, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев, Никита Сошников, Максим Шалунов.
Швеция: Лиас Андерссон, Виктор Арвидссон, Микаэль Баклунд, Якоб де ла Роуз, Мика Зибанеджад, Адриан Кемпе, Юхан Ларссон, Густав Нюквист, Элиас Петтерссон, Магнус Пяаярви, Рикард Ракелль, Филип Форсберг, Патрик Хернквист, Деннис Эверберг, Маттиас Янмарк.