Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Латвия (14 мая, 21:15)

Сборные Канады и Латвии по хоккею начали свой матч на чемпионате мира 2018 года, который проходит на арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен».

Удивительно, но пока команды показывают одинаковую статистику побед и поражений на нынешнем мировом первенстве — три победы и два поражения. Ранее канадцы неожиданно уступили США по буллитам (4:5) и сенсационно были биты финнами со счетом 1:5. Всех остальных противников «кленовые листья» громили сами: Южную Корею — 10:0, Данию — 7:1, Норвегию — 5:0.

Прибалты также крупно проиграли Финляндии (1:8) и сыграли вничью в основное время с американцами, которым затем уступили в овертайме (2:3). В дополнительное время Латвия победила Норвегию (3:2), а в основное — Южную Корею (5:0) и Германию (3:1).

Таким образом, победитель сегодняшней встречи значительно повысит свои шансы на четвертое место в группе В — последнее из тех, что дают право прохода в четвертьфинал чемпионата мира, а оценить перспективы команд вы сможете во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие