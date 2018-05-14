Сборные Канады и Латвии по хоккею начали свой матч на чемпионате мира 2018 года, который проходит на арене датского Хернинга «Йюске Банк Боксен».
Удивительно, но пока команды показывают одинаковую статистику побед и поражений на нынешнем мировом первенстве — три победы и два поражения. Ранее канадцы неожиданно уступили США по буллитам (4:5) и сенсационно были биты финнами со счетом 1:5. Всех остальных противников «кленовые листья» громили сами: Южную Корею — 10:0, Данию — 7:1, Норвегию — 5:0.
Прибалты также крупно проиграли Финляндии (1:8) и сыграли вничью в основное время с американцами, которым затем уступили в овертайме (2:3). В дополнительное время Латвия победила Норвегию (3:2), а в основное — Южную Корею (5:0) и Германию (3:1).
Таким образом, победитель сегодняшней встречи значительно повысит свои шансы на четвертое место в группе В — последнее из тех, что дают право прохода в четвертьфинал чемпионата мира, а оценить перспективы команд вы сможете во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Канада: Дарси Кемпер, Майкл Дипьетро, Кертис Макэлинни.
Латвия: Матис Кивлениекс, Кристерс Гудлевскис, Элвис Мерзликин.
Защитники
Канада: Марк-Эдуар Власич, Джоэл Эдмундсон, Дарнелл Нурс, Колтон Парэйко, Райан Пулок, Тома Шабо, Райан Мюррей, Аарон Экблад.
Латвия: Увис Балинскис, Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Ральф Фрейбергс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Канада: Пьер-Люк Дюбуа, Мэтью Барзал, Джош Бейли, Антони Бовилье, Тайсон Джост, Жан-Габриэль Пажо, Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс, Джордан Эберле, Райан О'Райлли, Кайл Туррис, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Андрис Джериньш, Оскар Батня, Виталий Павлов, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Гунарс Скворцов, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс.