Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Австрия (14 мая, 21:15)

«Обидевшая» Россию Чехия начала свой последний матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года — с Австрией на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).

Кроме россиян (4:3 в овертайме), на первенстве мира чехи обыграли Словакию (3:2 в дополнительное время), Швейцарию (5:4 по буллитам), Белоруссию (3:0) и Францию (6:0). Единственный матч Чехия проиграла Швеции — 2:3.

В свою очередь, Австрия выиграли лишь одну встречу — 4:0 у белорусов, — а во всех остальных уступила: 2:3 в овертайме — Швейцарии, по 0:7 — России и Швеции, 2:4 — Словакии, 2:5 — Франции.

Сумеют ли австрийцы хоть что-то противопоставить новоиспеченным фаворитам турнира, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие