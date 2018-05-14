«Обидевшая» Россию Чехия начала свой последний матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года — с Австрией на «Роял Арене» (Копенгаген, Дания).
Кроме россиян (4:3 в овертайме), на первенстве мира чехи обыграли Словакию (3:2 в дополнительное время), Швейцарию (5:4 по буллитам), Белоруссию (3:0) и Францию (6:0). Единственный матч Чехия проиграла Швеции — 2:3.
В свою очередь, Австрия выиграли лишь одну встречу — 4:0 у белорусов, — а во всех остальных уступила: 2:3 в овертайме — Швейцарии, по 0:7 — России и Швеции, 2:4 — Словакии, 2:5 — Франции.
Сумеют ли австрийцы хоть что-то противопоставить новоиспеченным фаворитам турнира, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Чехия: Павел Францоуз, Доминик Граховина, Давид Риттих.
Австрия: Давид Мадленер, Давид Киккерт, Бернхард Штаркбаум.
Защитники
Чехия: Давид Скленичка, Филип Гронек, Михал Моравчик, Радко Гудас, Михал Йордан, Якуб Крейчик, Адам Полашек, Либор Шулак.
Австрия: Клеменс Унтервегер, Марио Альтман, Лейн Вивайрос, Штефан Ульмер, Патрик Петер, Стивен Стронг, Маркус Шлахер, Доминик Хайнрих, Мартин Шумниг.
Нападающие
Чехия: Роберт Коусал, Томаш Гика, Роман Горак, Филип Хитил, Давид Крейчи, Доминик Кубалик, Андрей Нестрашил, Мартин Нечас, Давид Пастрняк, Роман Червенка, Томаш Плеканец, Михал Ржепик, Радек Факса, Дмитрий Яшкин.
Австрия: Александр Раухенвальд, Мануэль Ганаль, Константин Комарек, Брайан Леблер, Патрик Обрист, Даниэль Вогер, Лукас Хаудум, Фабио Хофер, Томас Хундертпфунд, Доминик Цвергер, Михаэль Раффль, Петер Шнайдер, Патрик Шпаннринг.