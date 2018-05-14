15 мая хозяйка чемпионата мира по хоккею 2018 года Дания сыграет с командой Латвии в последнем матче группового этапа. Встреча начнется на стадионе «Йюске Банк Боксен» в городе Хернинге в 21:15 по московскому времени.
Завтра скандинавы и прибалты будут соперничать не только в отдельно взятом матче, но и за возможность выйти из группы В, в которой Дания после шести матчей и с 11-ю очками занимает третье место, а Латвия с девятью после пяти — пятое.
Сегодня латышам предстоит сыграть с Канадой, а ранее они трижды победили (3:2 в овертайме — Норвегию, 5:0 — Южную Корею, 3:1 — Германию) и два раза уступили (1:8 — Финляндии, 2:3 в дополнительное время — США).
Датчане также проиграли дважды (США — 0:4, Канаде — 1:7), а выиграли четыре матча (3:2 по буллитам — у Германии, 3:2 — у Финляндии, 3:0 — у Норвегии, 3:1 — у Южной Кореи).
Хоккейные эксперты, прогнозируя победителя завтрашней встречи, отдают предпочтение Дании — из-за ее хороших результатов и фактора домашнего льда. А так ли это будет, вы сможете узнать на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Дания: Фредерик Андерсен, Себастьян Дам, Джордж Серенсен.
Латвия: Кристерс Гудлевскис, Матис Кивлениекс, Элвис Мерзликин.
Защитники
Дания: Николас Йенсен, Йеспер Йенсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Матиас Лассен, Стефан Лассен, Оливер Лауридсен, Даниэль Нильсен.
Латвия: Увис Балинскис, Гунтис Галвиньш, Кристапс Зиле, Кристиан Рубинс, Эдгарс Сиксна, Кристапс Сотниекс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис.
Нападающие
Дания: Матиас Хансен Бау, Патрик Бьеркстранд, Оливер Бьеркстранд, Миккель Бедкер, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен, Мадс Кристенсен, Мортен Мадсен, Николай Майер, Франс Нильсен, Мортен Поульсен, Петер Регин, Патрик Русселль, Фредерик Сторм, Янник Хансен, Никлас Хардт, Юлиан Якобсен.
Латвия: Родриго Аболс, Рудольф Балцерс, Оскар Батня, Теодор Блюгерс, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Никита Евпалов, Микс Индрашис, Мартиньш Карсумс, Рональд Кениньш, Гинтс Мейя, Виталий Павлов, Френкс Разгалс, Микелис Редлихс, Гунарс Скворцов.