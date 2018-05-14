Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — Латвия (15 мая, 21:15), прогноз

15 мая хозяйка чемпионата мира по хоккею 2018 года Дания сыграет с командой Латвии в последнем матче группового этапа. Встреча начнется на стадионе «Йюске Банк Боксен» в городе Хернинге в 21:15 по московскому времени.

Завтра скандинавы и прибалты будут соперничать не только в отдельно взятом матче, но и за возможность выйти из группы В, в которой Дания после шести матчей и с 11-ю очками занимает третье место, а Латвия с девятью после пяти — пятое.

Сегодня латышам предстоит сыграть с Канадой, а ранее они трижды победили (3:2 в овертайме — Норвегию, 5:0 — Южную Корею, 3:1 — Германию) и два раза уступили (1:8 — Финляндии, 2:3 в дополнительное время — США).

Датчане также проиграли дважды (США — 0:4, Канаде — 1:7), а выиграли четыре матча (3:2 по буллитам — у Германии, 3:2 — у Финляндии, 3:0 — у Норвегии, 3:1 — у Южной Кореи).

Хоккейные эксперты, прогнозируя победителя завтрашней встречи, отдают предпочтение Дании — из-за ее хороших результатов и фактора домашнего льда. А так ли это будет, вы сможете узнать на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Нападающие