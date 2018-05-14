Сборная Чехии по хоккею победила Австрию со счетом 4:3 и обеспечила себе третье место в группе А и выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Встреча только что завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.
Первый период игры чехи выиграли со счетом 2:1, второй — 1:0, а третий проиграли 1:2.
Шайбы в составе победителей забросили Томаш Гика (дважды), Филип Хитил и Доминик Кубалик. Передачами их награждали Доминик Кубалик (дважды), Либор Шулак, Якуб Крейчик, Томаш Гика, Мартин Нечас и Радек Факса.
Голы за Австрию забили Константин Комарек и Михаэль Раффль (дважды) с пасов Фабио Хофера, Клеменса Унтервегера, Константина Комарека и Мартина Шумнига.
Голкипер чешской команды Павел Францоуз провел на льду все 60 минут, а австриец Давид Киккерт покинул площадку за пять секунд до конца матча, создав большинство для своих партнеров.
Чехи заработали четыре удаления, а их противники вдвое меньше. Между тем воспользоваться этим смогла лишь Чехия, забивая четвертую шайбу.
Одним из двух главных судей игры был россиянин Константин Оленин.