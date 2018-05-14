Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Австрия. 4:3

Сборная Чехии по хоккею победила Австрию со счетом 4:3 и обеспечила себе третье место в группе А и выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Встреча только что завершилась на «Роял Арене» в Копенгагене, Дания.

Первый период игры чехи выиграли со счетом 2:1, второй — 1:0, а третий проиграли 1:2.

Голкипер чешской команды Павел Францоуз провел на льду все 60 минут, а австриец Давид Киккерт покинул площадку за пять секунд до конца матча, создав большинство для своих партнеров.

Чехи заработали четыре удаления, а их противники вдвое меньше. Между тем воспользоваться этим смогла лишь Чехия, забивая четвертую шайбу.