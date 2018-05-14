Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Латвия. 2:1 ОТ

Сборная Канады по хоккею неожиданно тяжело победила Латвию на чемпионате мира 2018 года. Встреча на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

Игроки обеих команд заслужили по два удаления.