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Канада — Латвия. 2:1 ОТ
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Канада — Латвия. 2:1 ОТ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Канады по хоккею неожиданно тяжело победила Латвию на чемпионате мира 2018 года. Встреча на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.
В первой трети матча забили лишь канадцы, во второй не отличился никто, а третью с минимальным преимуществом выиграли прибалты, сравняв счет в самом ее дебюте. Шайбами отметились канадец Антони Бовилье, а передачами на него — Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Также забил латыш Кристиан Рубинс с пасов Роберта Букартса и Теодора Блюгерса.
Победную шайбу уже на 47-й секунде овертайма забил Коннор Макдэвид с передачи Райана Ньюджент-Хопкинса.
Оба вратаря, Дарси Кемпер (Канада) и Кристерс Гудлевскис (Латвия), провели на льду по 60 минут и 46 секунд.
Игроки обеих команд заслужили по два удаления.
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