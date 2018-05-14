Сборная Канады по хоккею неожиданно тяжело победила Латвию на чемпионате мира 2018 года. Встреча на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.
В первой трети матча забили лишь канадцы, во второй не отличился никто, а третью с минимальным преимуществом выиграли прибалты, сравняв счет в самом ее дебюте. Шайбами отметились канадец Антони Бовилье, а передачами на него — Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Также забил латыш Кристиан Рубинс с пасов Роберта Букартса и Теодора Блюгерса.
Победную шайбу уже на 47-й секунде овертайма забил Коннор Макдэвид с передачи Райана Ньюджент-Хопкинса.
Оба вратаря, Дарси Кемпер (Канада) и Кристерс Гудлевскис (Латвия), провели на льду по 60 минут и 46 секунд.
Игроки обеих команд заслужили по два удаления.