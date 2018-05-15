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На сборную России работает шведский шпион
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На сборную России работает шведский шпион 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: skellefteaaik.se
Он может помочь нам обыграть «Тре крунур».
Если вбить в поисковике «Ларс Юханссон», то первым делом вам выдадут новости о вратаре ЦСКА, который по ходу минувшего розыгрыша Кубка Гагарина сумел выиграть конкуренцию у Ильи Сорокина. Однако есть ещё один швед с таким же именем и фамилией, тесно связанный с российским хоккеем. Знакомьтесь: Ларс Юханссон — тренер-методист сборной России. О том, что в штабе сборной России работает иностранец, мы узнали совершенно случайно. Ни тебе официальных заявлений от ФХР, презентаций или пресс-релизов. Спасибо коллегам из шведского издания Hockey Sverige. Фамилия Юханссон всплыла во время Шведских хоккейных игр, где он был внесён в официальную заявку нашей команды наряду с Ильёй Воробьёвым, Алексеем Кудашовым и другими тренерами.
Включение шведа в тренерский штаб сборной России — событие неординарное. Формально Юханссон, конечно, не первый иностранец в национальной команде. Олимпийское золото выиграл «немец», помогал ему латыш. Золото чемпионата мира спустя 15 лет безвременья добыл «швейцарец», а помогал ему обладатель шведского гражданства. Да что там, даже нынешний наставник сборной России имеет помимо российского ещё и немецкий паспорт.
Вот только что Знарок, что Быков, что Воробьёв, при всей своей привязанности к Западу, всё же наши люди. Это воспитанники советско-российского хоккея, говорящие на одном языке как с журналистами, так и с игроками. Юханссон же представитель совершенно другой школы. Он никогда не жил в России, не говорит на великом и могучем. В общем, стопроцентный чужак. Для того чтобы пригласить человека со стороны, да не в клуб, а в национальную команду, должны быть веские причины. * Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018 На самом деле, к помощи Юханссона большие боссы нашего хоккея впервые прибегли не сегодня и даже не вчера. «Речь идёт о ФХР, а не о национальной команде. Мы ищем специалистов, в том числе привлекаем консультантов из традиционных хоккейных стран. Появление Юханссона в ФХР возможно. Это известный менеджер на хоккейном рынке, имеющий серьёзную квалификацию», — это слова Романа Ротенберга от 2015 года. Прошло три года, и сотрудничество Юханссона с ФХР стало достоянием общественности. Всё это время он оказывал сборной России консультации, но отправился на турнир вместе с командой впервые. Дело в том, что Ларс впервые за 10 лет остался безработным. В декабре бывшего генерального менеджера «Шеллефтео» уволили из швейцарского «Цюриха», где он на протяжении двух лет трудился помощником главного тренера.
Оказавшись свободным от обязательств с клубами, Юханссон стал больше времени уделять работе с ФХР. Однако называть его тренером сборной России будет не совсем правильно. Когда шведские журналисты спрашивали наших игроков о том, как им работается с Ларсом, они недоумённо пожимали плечами. Причина такого замешательства, в общем-то, проста. Юханссон не то что не выходит на лёд с командой, но и вообще не контактирует с хоккеистами сборной России. «Юханссон — тренер-методист, он предоставляет альтернативное мнение профессионала. Тренерский штаб обращается к нему, когда считает нужным, советуется с ним. Он консультирует по любым вопросам, связанным с подготовкой к играм», — объяснил роль шведа в штабе сборной России Роман Ротенберг.
По сути, все упоминания Юханссона в российской прессе связаны с Ротенбергом. Это неудивительно. Швед — креатура первого вице-президента федерации. Он и во время матчей сборной стоит от него по правую руку. Связь Юханссона с Ротенбергом можно проследить и по некоторым трансферам СКА. За то время, пока Ларс работал генменеджером «Шеллефтео», из шведского клуба на берега Невы перебрались Джимми Эрикссон и Йоаким Линдстрём. Шведский защитник Давид Рундблад, с которым СКА недавно подписал новый двухлетний контракт, начинал профессиональную карьеру как раз в «Шеллефтео». Совпадение? Не думаем. Юханссон работал с ним ещё в сезоне-2007/08 в качестве главного тренера молодёжной команды. Потом уже в должности генерального менеджера готовил Рундблада к отъезду в НХЛ. Два года назад они снова встретились, но уже в Швейцарии. Давид только-только вернулся в Европу, а Ларс пришёл в «Цюрих» в качестве ассистента главного тренера. Так кто же вы, мистер Юханссон: функционер или тренер? Практически всю свою карьеру он провёл в должности спортивного директора и генерального менеджера «Шеллефтео». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Швеции и ещё четыре раза доходил до финала. «Шеллефтео» на протяжении многих лет доминировал в SHL, а Ларса дважды признавали «лидером года», отмечая его уникальные организаторские способности. «Он как паук в паутине», — писали о Юханссоне в шведской прессе.
Из-под «пера» Юханссона вышли не только уже упомянутые Эрикссон, Линдстрём и Рундблад, но и другие известные игроки. Это и защитник «Эдмонтона» Адам Ларссон, и форварды «Вегаса» Оскар Линдберг и Пьер-Эдуар Белльмар. Виктор Арвидссон, присоединившийся к сборной Швеции после вылета «Нэшвилла», также рос на глазах у Юханссона. Перед отъездом за океан полтора сезона в «Шеллефтео» провёл Джон Клингберг — ныне ведущий защитник «Далласа». В КХЛ с разной степенью успеха засветились Оскар Мёллер и Бад Хэллоуэй. В общем, «Шеллефтео» — настоящая кузница кадров для двух сильнейших лиг мира.
Как же так получилось, что последние полтора года Юханссон работал помощником главного тренера в швейцарском «Цюрихе»? Дело в том, что в новой для себя лиге решил попробовать себя Ханс Валльсон — творец последних побед «Шеллефтео». Именно при Юханссоне он поднимался по ступеням карьерной лестницы: сначала главный тренер юниорской команды, потом наставник «молодёжки», далее тренер основной команды, и наконец в 2013 году Юханссон доверил Валльсону основную роль в «Шеллефтео». Когда Валльсон отправился в Швейцарию, Юханссон поехал за ним. Но не на привычную должность генерального менеджера, а на роль помощника тренера, которому он сам же дал путёвку в большой хоккей. «Цюрих» был фаворитом чемпионата NLA. В распоряжении дуэта Вальссон — Юханссон был ряд соотечественников: Давид Рундблад, Роберт Нильссон, Маттиас Шёгрен, но вылетели они уже в четвертьфинале. На следующий год Рундблад команду покинул, зато состав пополнили Фредерик Петерссон и Лаури Корпикоски, а по ходу чемпионата в «Цюрих» перешёл Паскаль Пеллетье. Чем не чемпионская команда?
Вместо того чтобы доминировать в NLA, подопечных Валльссона и Юханссона начало колошматить с первых же игр сезона. Та система, которая приносила им титулы в Швеции, на новом месте не работала. Игру «Цюриха», болтающегося в середине таблицы, нельзя было характеризовать иначе, как хаос. В конце декабря шведском тандему указали на дверь, а во главе «Цюриха» встал канадец Ханс Коссманн. Специалист, однажды уже бравший титул с «Берном», не только выправил патовое положение, но и привёл новую команду к чемпионству. Первый опыт работы Юханссона за пределами Швеции оказался провальным. Как тренер он себя толком не проявил. При этом в его организаторских способностях и чуйке на игроков не может быть сомнений. В штабе сборной России швед выступает в промежуточной роли, а его полномочия не настолько велики, чтобы делать выводы о его работе. Ларс не определяет игру сборной, а выступает в качестве человека с незамыленным взглядом. Он собирает информацию, а пользоваться ли ей, решают тренеры. Готовясь к матчу с «Тре крунур», первый настоящий иностранец в истории сборной России может помочь ей занять первое место в группе.
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