Куляш подписал контракт с «Северсталью»

Защитник "Автомобилиста" Денис Куляш подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталью", сообщает ТАСС.
Об этом информирует пресс-служба КХЛ.
34-летний хоккеист перешел в череповецкую команду из "Автомобилиста" на правах свободного агента, поскольку его соглашение с клубом из Екатеринбурга закончилось 30 апреля. Контракт с "Северсталью" рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Куляш провел 33 матча за "Автомобилист", в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-1".
Ранее СМИ сообщали, что хоккеист "Трактора" покинет клуб из-за развода с дочерью директора команды.