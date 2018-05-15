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Куляш подписал контракт с «Северсталью»
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«Северсталь» подписала контракт с защитником «Автомобилиста» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ХК «Автомобилист»
Защитник "Автомобилиста" Денис Куляш подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталью", сообщает ТАСС.
Об этом информирует пресс-служба КХЛ.
34-летний хоккеист перешел в череповецкую команду из "Автомобилиста" на правах свободного агента, поскольку его соглашение с клубом из Екатеринбурга закончилось 30 апреля. Контракт с "Северсталью" рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Куляш провел 33 матча за "Автомобилист", в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-1".
Ранее СМИ сообщали, что хоккеист "Трактора" покинет клуб из-за развода с дочерью директора команды.
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