Куляш подписал контракт с «Северсталью»

«Северсталь» подписала контракт с защитником «Автомобилиста»

Об этом информирует пресс-служба КХЛ.

34-летний хоккеист перешел в череповецкую команду из "Автомобилиста" на правах свободного агента, поскольку его соглашение с клубом из Екатеринбурга закончилось 30 апреля. Контракт с "Северсталью" рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Куляш провел 33 матча за "Автомобилист", в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "-1".

Ранее СМИ сообщали, что хоккеист "Трактора" покинет клуб из-за развода с дочерью директора команды.