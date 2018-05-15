На кого попадёт Россия в 1/4 финала

Наш соперник определится в последний момент.

Сборная России завершает групповой этап чемпионата мира в Дании. Как и ожидалось до турнира, судьбу первого места в группе А решит поединок нашей национальной команды со шведами. Ни чехи, ни швейцарцы, ни словаки не смогли помешать решающей разборке двух фаворитов первой восьмёрки, которые теперь ни при каких обстоятельствах не опустятся ниже второй строчки. Перед очной встречей у шведов в активе 17 очков, у россиян на один балл меньше. Но даже в случае победы подопечных Ильи Воробьёва за пределами основного времени и установившемся в таком случае равенстве очков наша сборная выйдет на первое место группы по результату личной встречи.

В группе А перед последним игровым днём первого этапа мирового форума вообще всё достаточно прозрачно. Россия и Швеция разыграют первое и второе места, чехи забронировали третью позицию, а швейцарцам достаточно набрать два очка в игре с Францией, чтобы выйти в плей-офф с четвёртой строчки и сделать бессмысленным матч Словакия — Беларусь.

А вот в другой восьмёрке возможны самые разные варианты. Более-менее ясна только ситуация со сборной США. Даже если американцы проиграют финнам, они не опустятся ниже второго места, а значит, российская команда точно не сыграет со «звёздно-полосатыми» в четвертьфинале. Расположение других сборных станет ясно только после завершения всех матчей вторника в группе В, а потенциальными соперниками россиян по первой игре плей-офф сейчас являются сразу четыре команды.

Мы внимательно изучили все расклады последнего дня группового этапа и представляем возможные варианты соперника по плей-офф для сборной России.

Группа А

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Если Россия обыгрывает Швецию

Сборная России не проигрывает шведам на чемпионатах мира на протяжении 14 лет, так почему бы подопечным Ильи Воробьёва не продолжить эту приятную традицию и сейчас? В случае успеха во встрече с «Тре крунур» россияне займут первое место в своей группе и в четвертьфинале сыграют с четвёртой командой второй восьмёрки.

Самая благоприятная ситуация для нашей команды сложится, если право сыграть с россиянами в очной встрече оспорят датчане и латвийцы. Обе сборные заметно уступают в классе россиянам, и сам выход в плей-офф будет считаться для них отличным результатом. В таком варианте нет ничего невозможного. Если финны обыграют сборную США, а канадцы отпразднуют успех в поединке с немцами, то в игре Дании и Латвии как раз и определится соперник сборной России. Сейчас прибалты отстают от хозяев турнира на одно очко, но любая победа выведет их в плей-офф.

Интересно, что и латвийцы и датчане могут забраться и на третью строчку, и тогда соперником россиян станут финны или канадцы. Впрочем, для встречи России-победителя группы с родоначальниками хоккея должна случиться сенсация: чтобы занять четвёртое место в группе, Канада должна проиграть Германии. Победа «кленовых листьев» сделает невозможным извечное российско-канадское противостояние уже в четвертьфинале.

Куда более вероятна встреча с традиционно неудобными для нашей сборной финнами. Для этого команде Суоми нужно проиграть мощным на этом турнире американцам, Канаде в пределах 60 минут обыграть Германию, а Дании в основное время взять верх над Латвией. Не правда ли, вполне реальный вариант? При таком раскладе финны замкнут кубковую четвёрку группы В, а сборной России уже в четвертьфинале придётся готовиться к крайне серьёзному сопернику.

Наконец, осталась нерассмотренной ещё одна возможная расстановка в группе В. Если Финляндия проиграет в основное время, Канада заработает лишь одно очко в игре с Германией, а Дания добьётся победы в овертайме или по буллитам, то у трёх команд станет по 13 очков. В таком случае нужно будет смотреть на количество очков, набранных в матчах между этими командами, но оно у всех будет равным, ведь датчане обыграли финнов, но уступили канадцам. Тогда в силу вступит разница шайб, которая наверняка окажется худшей у хозяев турнира (повлияет крупное поражение от Канады 1:7), и в соперниках у России окажется датская сборная. Если же Латвия выиграет в основное время, то у неё также будет 13 баллов, но выше четвёртого места она не поднимется из-за поражений финнам и канадцам.

Если Россия проигрывает Швеции

Победные традиции в играх со шведами — это, конечно, хорошо, но любые серии рано или поздно заканчиваются. Глядя на то, как «Тре крунур» по ходу турнира усиливают и без того мощный состав, становится понятно, что именно сейчас у подопечных Рикарда Грёнборга наибольшие шансы прервать неприятную для себя закономерность. В случае поражения от шведов российская сборная займёт второе место в группе и сыграет в четвертьфинале с третьей командой из другой восьмёрки.

Группа В

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Нетрудно догадаться, что варианты соперников здесь те же самые, третьей может стать даже команда Латвии. Если подопечные Боба Хартли победят в основное время, а Канада вчистую уступит немцам, то Россия сыграет с латвийцами. По-прежнему весьма вероятна встреча со сборной Дании. Для этого хозяевам турнира нужно обыграть Латвию, Канаде — победить Германию, а финнам — уступить США. В зависимости от того, уложатся эти матчи в основное время, или нет, Дания может как обойти Финляндию по очкам, так и сравняться с ней по набранным баллам, но даже во втором случае подопечные Янне Карлсона окажутся выше сборной Суоми по результату личной встречи и займут третье место. На этой же позиции датчане окажутся, если выиграют свою встречу, а канадцы умудрятся не набрать ни одного очка в матче с Германией.

Но этот вариант маловероятен, и победа Финляндии над США, скорее всего, спутает все планы россиян на комфортного соперника по четвертьфиналу. Подопечные Лаури Марьямяки и вовсе могут выиграть группу В, если наберут 3 очка во встрече с США, и тогда нашей команде предстоит встреча со сборной Канады, если та не испытает проблем с немцами. Второе место финны обеспечат любой победой над американцами, а третьими станут в случае собственного поражения и успеха одной из двух сборных — Канады или Дании. Таким образом, перед последним игровым днём расклады на плей-офф по-прежнему остаются в тумане.

Состав кубковой восьмёрки практически определён, но переплетение множества вариантов четвертьфинальных пар не даёт никаких шансов сыграть на выборе удобного соперника. Впрочем, уверены, что в сборной России никто и не собирался этим заниматься. Нашей сборной нужно главным образом сосредоточиться на последней игре группового этапа с одним из фаворитов всего турнира, а затем уже задумываться о плей-офф. Там в любом случае лёгкой прогулки не получится.